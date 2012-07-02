تسهیلات ویژه گمرک برای تجار خوشنام

به گزارش خبرنگار مهر، عباس معمارنژاد در مراسم رونمایی از کارتهای رتبه‌بندی شده گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران برنامه ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی خوشنامی که کارتهای بازرگانی رتبه‌بندی شده دارند، تدارک دیده و به آنها تسهیلات ارایه می‌‎دهد.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران افزود: تخصصی‌شدن کارت‌های بازرگانی و رتبه بندی آنها می‎تواند مشکلاتی را که در حال حاضر گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی را درگیر کرده است را از بین ببرد.

وی تصریح کرد: صدور کارتهای بازرگانی باید فقط به افراد واجد شرایط و متخصص واگذار شود، این در حالی است که صدور کارتهای یکبار مصرف، علاوه ایجاد مشکلات موجب بدبینی دولت به برخی از فعالیت‌های اقتصادی شده است.

معمارنژاد گفت: زمانی سفته‌ جای ضمانت را در بازار پر کرده بود. این در حالی است که وقتی از سفته سوءاستفاده شد، دیگر کسی سفته را قبول نداشت، هم اکنون نیز تجار مجبور شده اند که ضمانت نامه به بانکها ارایه دهند که این مشکلات خاص خود را دارد.