دخالت نظامي مستقيم يا غير مستقيم آمريكا در ايران سرانجام خوبي نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين گروه در پايگاه اينترنتي petitiononline با ارائه دادخواستي بر روي اين پايگاه اينترني خطاب به مردم آمريكا اعلام كردند كه ما شديداً بر اين باوريم كه برخي نارضايتي ها از حكومت ايران، به اين معني نيست كه مردم ايران از حمله نظامي آمريكا و يا هر قدرت خارجي ديگري حمايت مي كنند .

در ادامه اين نامه آمده است:ايرانيان هنوز آن آزادي را بياد مي آورند كه با عمليات پنهاني آمريكا عليه دولت دموكراتيك و منتخب مردم در سال 1953 در زمان مصدق، سقوط كرد .

امضاء كنندگان اين دادخواست اينترنتي اعلام كرده اند : ايران كشوري است بلحاظ وسعت و جمعيت سه برابرعراق و درمبارزه عليه مهاجمين خارجي، تاريخي هزاران ساله دارد و هزينه انساني اين حمله براي ايران و آمريكا ممكن است بسيار بالاتر از عراق باشد و خسارات و زيان ناشي از آن به اقتصاد و اموال ملي ايران فراوان خواهد بود .

همچنين در اين دادخواست امضاء كنندگان خطاب به مردم آمريكا نوشته اند:حمله يا بمباران ايران ، نظامي گري را افزايش داده، و باعث افراط گرايي مي شود .

در انتهاي اين نامه آمده است: ما از شما مردم آمريكا مي خواهيم با هرنوع دخالت نظامي مخالفت كنيد و براي ترويج صلحي واقعي در منطقه بكوشيد .

آدرس سايت مربوط به امضاء "نامه اي سرگشاده به مردم آمريكا" به اين شرح است :

http://www.petitiononline.com/IranOPL/petition-sign.html

درهمين رابطه روزنامه الوطن عربستان چندي قبل به نقل ازمنابع روسي نوشت آنها به دولت آمريكا هشدار دادند در صورت اقدام نظامي عليه ايران يا تحريم آن دردنيا منزوي خواهد شد اين منابع به واشنگتن توصيه كردند براي حل برنامه هسته اي ايران از راههاي سياسي و ديپلماتيك بهره بگيرد و از متوسل شدن به گزينه نظامي برحذر باشد .



اين منابع كه روزنامه الوطن اشاره اي به هويت آنها نكرده است ابراز عقيده كردند هرگونه عمليات نظامي آمريكا عليه ايران هرگزبا حمايت هيچ يك ازهم پيمانان اروپايي اساسي اين كشور (انگليس، آلمان و فرانسه) نخواهد شد كه اين سه كشور در حال حاضر سرگرم مذاكره با تهران بر سر امضاي توافقنامه فراگير و همه جانبه در ژوئن آينده هستند كه متضمن همه تضمين هاي لازم درباره گرايش مسالمت آميز براي برنامه هسته اي ايران باشد .