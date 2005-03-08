دخالت نظامي مستقيم يا غير مستقيم آمريكا در ايران سرانجام خوبي نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين گروه در پايگاه اينترنتي petitiononline با ارائه دادخواستي بر روي اين پايگاه اينترني خطاب به مردم آمريكا اعلام كردند كه ما شديداً بر اين باوريم كه برخي نارضايتي ها از حكومت ايران، به اين معني نيست كه مردم ايران از حمله نظامي آمريكا و يا هر قدرت خارجي ديگري حمايت مي كنند.
در ادامه اين نامه آمده است:ايرانيان هنوز آن آزادي را بياد مي آورند كه با عمليات پنهاني آمريكا عليه دولت دموكراتيك و منتخب مردم در سال 1953 در زمان مصدق، سقوط كرد.
امضاء كنندگان اين دادخواست اينترنتي اعلام كرده اند : ايران كشوري است بلحاظ وسعت و جمعيت سه برابرعراق و درمبارزه عليه مهاجمين خارجي، تاريخي هزاران ساله دارد و هزينه انساني اين حمله براي ايران و آمريكا ممكن است بسيار بالاتر از عراق باشد و خسارات و زيان ناشي از آن به اقتصاد و اموال ملي ايران فراوان خواهد بود.
همچنين در اين دادخواست امضاء كنندگان خطاب به مردم آمريكا نوشته اند:حمله يا بمباران ايران ، نظامي گري را افزايش داده، و باعث افراط گرايي مي شود.
در انتهاي اين نامه آمده است: ما از شما مردم آمريكا مي خواهيم با هرنوع دخالت نظامي مخالفت كنيد و براي ترويج صلحي واقعي در منطقه بكوشيد.
آدرس سايت مربوط به امضاء "نامه اي سرگشاده به مردم آمريكا" به اين شرح است :
http://www.petitiononline.com/IranOPL/petition-sign.html
درهمين رابطه روزنامه الوطن عربستان چندي قبل به نقل ازمنابع روسي نوشت آنها به دولت آمريكا هشدار دادند در صورت اقدام نظامي عليه ايران يا تحريم آن دردنيا منزوي خواهد شد اين منابع به واشنگتن توصيه كردند براي حل برنامه هسته اي ايران از راههاي سياسي و ديپلماتيك بهره بگيرد و از متوسل شدن به گزينه نظامي برحذر باشد.
اين منابع كه روزنامه الوطن اشاره اي به هويت آنها نكرده است ابراز عقيده كردند هرگونه عمليات نظامي آمريكا عليه ايران هرگزبا حمايت هيچ يك ازهم پيمانان اروپايي اساسي اين كشور (انگليس، آلمان و فرانسه) نخواهد شد كه اين سه كشور در حال حاضر سرگرم مذاكره با تهران بر سر امضاي توافقنامه فراگير و همه جانبه در ژوئن آينده هستند كه متضمن همه تضمين هاي لازم درباره گرايش مسالمت آميز براي برنامه هسته اي ايران باشد.
اين منابع تاكيد كردند حتي مسكو و پكن هم در مقابل هرگونه اقدام آمريكا بر ضد ايران خواهند ايستاد.
اين منابع احتمال دست زدن آمريكا به اقدام نظامي عليه ايران در آينده نزديك را به رغم تاكيد رهبران نظامي آمريكا به اينكه اگر چه نظاميان آمريكايي درعراق سرگرم ماموريت هاي محوله خود هستند اما اين مساله به معناي اينكه نمي توانند عليه يك كشور ديگر مثلا ايران دست به حمله نظامي بزنند نمي باشد.
اين منابع تاكيد كردند واشنگتن هرگز دست به اقدام نظامي عليه تهران نخواهد زد زيرا سران نظامي پنتاگون به خوبي مي دانند كه تهران برگيرنده هيچ خطر هسته اي عليه آمريكا يا اسرائيل در منطقه نمي باشد و حتي اگر ايران بتواند بمب هسته اي توليد كند بر اساس ارزيابي كارشناسان دستيابي به اين بمب 7 تا 10 سال طول خواهد كشيد كما اينكه بمباران برخي تاسيسات مشكوك ايران هيچ نتيجه اي جز اينكه به ايران توجيه قانوني براي هرگونه حمله غير هسته اي به اسرائيل بدهد نخواهد داشت بويژه اينكه ايران وسائل مورد نيازبراي اين حمله را دراختيار دارد درحالي كه بر خلاف ايران اين اسرائيل است كه سلاح هسته اي دراختيار دارد.
منابع روسي در گزارش هاي خود حمله نظاميان آمريكايي را به ايران به چيزي شبيه خودكشي توصيف كرده اند و تاكيد كرده اند سناريو حمله به ايران با جديت در آمريكا دنبال نمي شود.
اين منابع با بيان اينكه كه وضعيت ايران تفاوت فراواني با وضعيت عراق دارد تصريح كردند ايران قدرت و توان نظامي به مراتب بالاتر از تواني كه عراق در زمان حمله واشنگتن داشت در اختيار دارد و لذا هيچ مجالي براي سخن گفتن از حمله عليه ايران وجود ندارد.
اين منابع هشدار دادند ورود نظاميان آمريكايي به عراق حتما منجر به ظهور يك جبهه يكپارچه عراقي ايراني بر ضد آمريكا خواهد شد كه طبعا عواقب و پيامدهاي ناگوار براي منافع واشنگتن در منطقه خواهد داشت.
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