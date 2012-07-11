تخریب خاطرات دانش آموزان قدیمی/نوسازی مدارس آماده باش برای تخریب

به گزارش خبرنگار مهر ، دبیرستان آیت الله طالقانی تبریز یکی از مدارس تاریخی استان آذربایجان شرقی است که در مرکز شهر تبریز در خیابان امام خمینی این شهر واقع شده و تقریبا 70 سال پیش در شهر تبریز تاسیس شده است.

این دبیرستان قدیمی یکی دیگر از مجموعه های بی نظیر استان است که متاسفانه در سایه تصمیم گیری های تعدادی از مسئولان ذیربط از جمله آموزش و پرورش احتمالا در آینده ای نه چندان دور تخریب می شود.

پیش از این با بالا گرفتن بحث تخریب این مدرسه در سطح شهر مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: اگر مسئولان آموزش و پروش استان برای ثبت ملی شدن این بنا اعلام آمادگی کنند از دیدگاه ما هیچ مشکلی وجود ندارد.

تراب محمدی ابراز داشت: در حال حاضر از نظر تاریخی شاخصه چندانی برای ثبت ملی شدن این بنا وجود ندارد ولی از آنجایی که میراث فرهنگی مسئول حفظ آثار و بناهای تاریخی است پیش از این نیز برای ثبت دبیرستان طالقانی تبریز اعلام آمادگی کرده ایم.

اما از سویی علی آذرنژاد مدیر کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی در خصوص تخریب مدرسه طالقانی ابراز داشت : اداره کل نوسازی مدارس استان قرار است با مجوز سازمان آموزش و پرورش بنای تاریخی دبیرستان طالقانی تبریز را تخریب کند و مردم تبریز بار دیگر نمود عینی جمله " در تبریز آثار تاریخی می سازند" را نظاره گر باشند.

بنای این مدرسه اگرچه به استاندارد ثبت ملی که 100 سال قدمت است نمی رسد ولی قابلیت ثبت شدن به دلیل نوع ساخت و معماری آن را دارد.

الان سوال اکثریت مردم تبریز این است که با وجود اینکه مدرسه طالقانی یکی از هویت های تاریخی شهر تبریز است و اداره کل میراث فرهنگی آمادگی خود را در خصوص ثبت ملی مدرسه طالقانی اعلام کرده است چرا بازهم اداره کل نوسازی مدارس قصد دارد که این مدرسه را تخریب کند ؟

حتی مدیرکل نوسازی مدارس استان اظهارات مدیرکل میراث فرهنگی در خصوص تبدیل این مدرسه به موزه را شایعه بر شمرد و آن را تکذیب کرد.



وی ابراز داشت :هم اکنون 1000 دانش آموز در این مدرسه مشغول تحصیل هستند که جان تک تک آن ها در خطر است و از آن جایی که حفظ جان دانش آموزان در اولویت اول اهداف اداره نوسازی مدارس قرار دارد لذا مدرسه آیت الله طالقانی شهر تبریز باید تخریب شود.



آذرنژاد در ادامه سخنان خود به خبرنگار مهر گفت :هم اکنون پنج هزار و 300 کلاس خطر آفرین درآذربایجان شرقی وجود دارد که با تلاش های مسئولان اداره کل نوسازی مدارس تا کنون تعداد دو هزار و 500 کلاس در استان ، تخریب و بازسازی شده است که در آینده ای نزدیک نیز بقیه مدارس تخریب و باز سازی می شوند.



آذرنژاد در پاسخ به این اظهار نظر خبرنگار مهر که "تخریب این مدرسه به عنوان یکی از مهم ترین هویت های تاریخی شهر تبریز و استان آذربایجان شرقی صدمه زیادی بر پیکره تاریخی شهر وارد می کند" ابراز داشت :هر ساختمان و بنا یک گذشته و آینده ای دارد الان هم تاریخ مصرف مدرسه آیت الله طالقانی تمام شده است و بهسازی آن امکان ندارد باید این مدرسه تخریب شود و از نو ساخته شود.



وی گفت : با توجه به این که این مدرسه در مرکزی ترین نقطه شهر تبریز قرار دارد در بازسازی این مدرسه ، بهترین مصالح ساختمانی به کار گرفته خواهد شد که دست کمی از بنای فعلی این مدرسه نخواهد داشت.

مدیر کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی تصریح کرد: در همین راستا می توان به تغییر کاربری این بنا و استفاده اداری از آن نیز اندیشید.

وی با اشاره به نظر سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در این راستا بیان کرد: جلسات مشترکی در این زمینه با این سازمان برگزار کرده ایم که در زمینه ثبت تاریخی آن توافقی حاصل نشده است.



تراب محمدی، رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی نیز در این خصوص گفت: دبیرستان طالقانی جزو آثار ثبتی نبوده و در حدی هم نیست که بخواهیم آن را ثبت ملی کنیم .

وی افزود : این دبیرستان در سال 1325 و در زمان پیشه وری ساخته شده و جزو آثار تاریخی نیست ولی اگر آموزش و پرورش بخواهد این اثر ثبت ملی شود ما نیز این اثر را ثبت می کنیم .

محمدی اضافه کرد: به هر حال این بنا جزو آثار شاخص میراث فرهنگی نیست.



وی ابراز داشت : این بنا مربوط به دوره پیشه وری است که دورانی خیانت بار داشت و انواع خیانتها را به کشور نمود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی اضافه کرد: اما این مدرسه نه بواسطه ساخت توسط این شخص بلکه به علت نداشتن شاخص های مورد نظر ثبت ملی نمی شود.



وی یادآور شد: به هر حال اگر رسانه ها و آموزش و پرورش بخواهند که این بنا ثبت شود می توانیم بنا به چهارچوبی این اثر را حفظ کنیم و این بستگی به آموزش و پرورش دارد.



سوال دیگری که در ذهن مردم مطرح است اینکه افراد بنامی از این دبیرستان فارغ التحصیل شده و به عنوان ذهایر علمی کشور و استان مشغول فعالیت هستند پس باید به عنوان هویتی از تبریز حفظ شود.

آنچه افکار عمومی و ابراز نظرهای انها بدست می دهد حاکی ار ان است که تخریب این بنای علمی و تاریخی که مفاخر و مشاهیر بنامی از ان فارغ التحصیل شده اند مورد قبول هیچ کس نیست اما مسئولان تلاش دارند تا به هر نحو ممکن این تخریب را عملی کنند.

گزارش از: سید مرتضی مرتضوی

عکس از: مهسا جمالی