فضای سبز کالبد زنده مبلمان شهری است

به گزارش خبرگزاری مهر ، بیوک رئیسی ظهر امروز دوشنبه در دیدار با مسئول حوزه علمیه ولی عصر (عج)تبریز ، از روحانیون وطلاب به عنوان سفیران محیط زیست یاد کرد و افزود: با عنایت به نقش و تاثیر گذاری قشر روحانیون و طلاب در میان مردم، بدون شک این قشر از جامعه می توانند به عنوان سفیران محیط زیست عمل کرده و حاملان پیام محیط زیست به مردم باشند.

وی با اشاره به طرح نهضت درختکاری گفت: در قالب طرح نهضت درختکاری از تمامی نخبگان و روحانیون دعوت شده است با همراهی اداره کل حفاظت محیط زیست در ایجاد فضای سبز ، توسعه درختکاری و فرهنگ سازی همراه و همگام این اداره کل باشند.



مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی تصریح کرد: استفاده از نیروی نظامی، سربازان وظیفه، روحانیون و طلبه ها خواهد توانست در رابطه با فرهنگ سازی بازوی استواری در کنار اداره کل حفاظت محیط زیست استان باشد.



رئیسی از برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع اسلام و محیط زیست ویژه طلاب و روحانیون خبر داد و گفت: اسلام دینی جامع و برای همه موارد برنامه ای دارد و حفظ محیط زیست و سالم بودن آن از مهمترین تأکیدات دین مبین اسلام می باشد؛ به همین منظور دوره آموزشی دو روزه ویژه طلاب و رو حانیون نیز به زودی در سطح استان برگزار می گردد.



وی همچنین از طرح کاشت نهال توسط زوجین جوان خبر داد و گفت: طی این طرح ، زوج های جوان هرکدام با کاشت یک نهال یاد و خاطره سال روز ازدواج خود را با رویش یک موجود جاندار و با طراوت و شادابی پاس خواهند داشت.