برترين نقاشان جهان اسلام معرفي مي شوند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، مراسم اختتاميه سومين دو سالانه بين المللي نقاشي معاصر ايران جهان اسلام با حضور مديران و مسئولان چهره هاي فرهنگي سفراي برخي از كشورهاي اسلامي و رايزنان فرهنگي و هنرمندان و نقاشان راس ساعت 17 برگزار مي شود .

بر پايه اين خبر در اين مراسم ضمن معرفي برگزيدگان دو سالانه نقاشي جهان اسلام از آنها قدرداني به عمل مي آيد .

سومين دو سالانه نقاشي جهان اسلام با عرضه و معرفي آثار نقاشي از 33 كشور جهان به مدت يكماه در مركز فرهنگي صبا برپا بود . در اين دو سالانه 185 اثر از هنرمندان و نقاشان كشورهاي فرانسه، ايتاليا، دانمارك مصر قطر، عربستان، سودان، اسپانيا، امارات، افغانستان، اردن، لبنان، بنگلادش، بحرين، آذربايجان، تركيه، عراق، تركمنستان، كويت، نيوزلند، سوري، چين، تاجيكستان، ازبكستان، قرقيزستان، قراقستان، گرجستان، الجزاير، مراكش، تونس، هند، پاكستان، به نمايش گذاشته شد. همچنين 288 اثر از 169 هنرمند ايراني نيز در اين نمايشگاه در معرض ديد عموم قرار گرفت .

لازم به ذكر است دوسالانه هاي بين المللي نقاشي معاصر جهان اسلام در راستاي عرضه و معرفي آثار منتخب نقاشي معاصر جهان اسلام در راستاي عرضه و معرفي آثار منتخب نقاشي هنرمندان كشورهاي اسلامي با هدف ايجاد زمينه هاي مناسب براي ارتباط فرهنگي تبادل تجربيات هنري معاصر نقاشان جهان اسلام بررسي دستاوردهاي و تجربه هاي نقاشي شناسايي تكشل هاي هنر تجسمي و شناسايي هويت معنوي در آثار هنرمندان معاصر جهان اسلام به همت فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي برگزار شد .