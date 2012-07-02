تدوین سند سلامت باروری در مراحل نهایی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر گلایل اردلان روز دوشنبه در نشست خبری که در محل ساختمان شماره 2 وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جهت پیشگیری از رفتارهای مخاطره‌آمیز در دانش آموزان گفت: شهر اصفهان با برقراری ارتباط با 14 ارگان دیگر، برنامه‌هایی به منظور پیشگیری از رفتارهای پرخطر شامل سوانح، مصرف سیگار، سوء مصرف مواد،‌ تغذیه ناسالم، خشونت، روابط بین فردی ناهنجار، افسردگی و ... را در گروه هدف طراحی و به اجرا گذاشته است. در این زمینه پکیج‌های آموزشی تهیه و معلمان در سطح کلان آموزش‌های لازم را دریافت کرده‌اند. همچنین در سطح دانش‌آموزان نیز مربی همسان تربیت شده است.

وی از تدوین سند سلامت باروری خبر داد و افزود: این سند مراحل نهایی تدوین را طی می‌کند و با توجه به ویژگی سلامت باروری در جوانان و نوجوان، سندی کم‌ نظیر است. اقدامات مربوط به این سند از سال 83 آغاز شد و در سال 90 متناسب با فرهنگ عمومی جامعه بازنگری و مجددا از فقها، اساتید فن و جامعه‌شناسان نظرخواهی شد. در این سند در زمینه بلوغ، سلامت جسمی و فکری، اقدامات والدین و جامعه برای نوجوانان و جوانان و بالعکس و همچنین ازدواج سالم، برنامه‌ریزیهای لازم صورت گرفته است.



اردلان از تدوین سیاستهای کلان برنامه‌های سلامت نوجوانان و جوانان برای سایر دستگاهها خبر داد و گفت: به این ترتیب لازم است که از ظرفیت سایر دستگاه‌ها در راستای ارتقای فضاهای ورزشی و دیگر مباحث مرتبط با سلامت جوانان و نوجوانان استفاده شود.



رئیس اداره سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس وزارت بهداشت میانگین پوشش خدمات سلامتی در دانش‌آموزان اول دبیرستان را 91.7 درصد، دانش‌آموزان اول راهنمایی 91.4 درصد و دانش‌آموزان اول دبستان 98 درصد عنوان کرد و گفت: به طور متوسط پوشش این خدمات در تمام پایه‌های تحصیلی بیش از 94 درصد است.

اردلان افزود: ارزیابیها نشان می‌دهد که 5.3 درصد دختران بین سنین 6 تا 18 سال دچار برخی اختلالات بینایی هستند که این مبحث به تفکیک استانها مشخص شده است. این میزان در پسران 4.2 درصد است. پیگیریهای لازم برای این دانش‌آموزان صورت می‌گیرد و در مواردی که به اقدامات تخصصی نیاز باشد به سطوح بالاتر ارجاع داده می‌شوند. همچنین در موارد نیاز نیز عینک برای فرد مربوطه تجویز می‌شود.

وی گفت: 0.5 تا 1.5 درصد دانش‌آموزان اختلال شنوایی داشتند که در صورت نیاز، با تعامل کمیته امداد، بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی مربوطه اقدامات لازم برای ارائه سمعک نیز صورت می‌گیرد.

اردلان ادامه داد: با بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که 3.4 تا 4.5 درصد دانش‌آموزان اختلال رفتاری داشتند. بیشترین اختلال نیز مربوط به بیش‌فعالی، کم‌توجهی و کمبود تمرکز بود که این اختلالات، شایعترین اختلالات رفتاری در دنیا هستند.

رئیس اداره سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس وزارت بهداشت گفت: با توجه به تغییر ساختار آموزش و پرورش، از این پس معاینات پزشکی و غیر پزشکی به جای اول راهنمایی در ششم دبستان اجرایی خواهد شد.



اردلان به غربالگری صورت گرفته در دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی اشاره کرد و گفت: این غربالگری در حدود 30 هزار نفر از دانشجویان انجام شد و از پزشکان علاقمند دعوت شد تا به شکل قراردادی در غربالگری دانشجویان شرکت کنند. اختلال وزن، مصرف غذاهای آماده و کاهش تحرک فیزیکی به ویژه در دانشجویان ساکن در خوابگاه‌ها شایع بود.

رئیس اداره سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس وزارت بهداشت همچنین از برگزاری کلاسهای آموزشی سلامت بلوغ برای دختران و پسران خبر داد و گفت: این کلاسها به صورت فوق‌برنامه در دانشگاههای سمنان، کردستان،‌ لرستان، قم، آذربایجان‌شرقی، تهران و کرمانشاه انجام شده است.