29 جشنواره استانی نشریات فرهنگی در کشور برگزار می شود

زهرا نیکو برش در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری 29 جشنواره استانی نشریات فرهنگی و 350جشنواره نشریات شهرستانی در کشور خبر داد و اظهار داشت: هدف از برگزاری این جشنواره ها تشویق و ترغیب جوانان برای ورود به عرصه قلم و مطبوعات فرهنگی است.

وی با بیان اینکه در این همایشها برترینهای عرصه قلم و مطبوعات فرهنگی و نشریات تولیدی هسته های فرهنگی معرفی و تجلیل می شوند، یادآور شد: معرفی جوانان برتر در این حوزه می تواند آغازی برای فعالیت بیشتر جوانان مستعد در نشریات و مطبوعات فرهنگی بالاتر باشد.

رئیس گروه برنامه ریزی بانوان سازمان تبلیغات اسلامی کشور با تاکید بر اینکه 2 هزار و 229 هسته فرهنگی جوان در کشور فعالیت می کنند، افزود: این هسته ها برای شناسایی، جذب و حمایت از جوانان مستعد به منظور ارتقا سطح فرهنگ دینی آنها شکل گرفته است.

نیکو برش با بیان اینکه طرح های حوزه اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در قالب هسته های فرهنگی جوان و بوستانهای معرفت نوجوان در کشور استمرار دارد، تصریح کرد: 3 هزار و 92 بوستان معرفت نوجوان در کشور فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: همچنین 59 اردوی برگزیدگان هسته های فرهنگی جوان را در قالب برنامه های اوقات فراغت در نظر گرفته ایم.