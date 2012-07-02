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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۳

به همت سازمان تبلیغات اسلامی/

29 جشنواره استانی نشریات فرهنگی در کشور برگزار می شود

29 جشنواره استانی نشریات فرهنگی در کشور برگزار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس گروه برنامه ریزی بانوان سازمان تبلیغات اسلامی از برگزاری 29 جشنواره استانی نشریات فرهنگی خبر داد.

زهرا نیکو برش در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری 29 جشنواره استانی نشریات فرهنگی و 350جشنواره نشریات شهرستانی در کشور خبر داد و اظهار داشت: هدف از برگزاری این جشنواره ها تشویق و ترغیب جوانان برای ورود به عرصه قلم و مطبوعات فرهنگی است.

وی با بیان اینکه در این همایشها برترینهای عرصه قلم و مطبوعات فرهنگی و نشریات تولیدی هسته های فرهنگی معرفی و تجلیل می شوند، یادآور شد: معرفی جوانان برتر در این حوزه می تواند آغازی برای فعالیت بیشتر جوانان مستعد در نشریات و مطبوعات فرهنگی بالاتر باشد.

رئیس گروه برنامه ریزی بانوان سازمان تبلیغات اسلامی کشور با تاکید بر اینکه 2 هزار و 229 هسته فرهنگی جوان در کشور فعالیت می کنند، افزود: این هسته ها برای شناسایی، جذب و حمایت از جوانان مستعد به منظور ارتقا سطح فرهنگ دینی آنها شکل گرفته است.

نیکو برش با بیان اینکه طرح های حوزه اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در قالب هسته های فرهنگی جوان و بوستانهای معرفت نوجوان در کشور استمرار دارد، تصریح کرد: 3 هزار و 92 بوستان معرفت نوجوان در کشور فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: همچنین 59 اردوی برگزیدگان هسته های فرهنگی جوان را در قالب برنامه های اوقات فراغت در نظر گرفته ایم.

کد مطلب 1640566

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