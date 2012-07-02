مسابقات قرآنی سربازان وظیفه زندانهای کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات که پیش از ظهر دوشنبه آغاز بکار کرد، 107 نفر از قاریان و حافظان سربازان وظیفه زندانها 30 استان کشور در پنج رشته حفظ یک جزء ،حفظ 3 جزء ، قرائت ، اذان و مفاهیم رقابت می کنند.

مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانهای کل کشور در مراسم افتتاحیه این مسابقات بر رسالت قاریان و حافظان قرآن در ابلاغ پیام و محتوای ظلم ستیزانه قرآن به همه جهانیان تاکیدکرد.

حجت الاسلام سیدعلی تهامی با بیان اینکه قرآن قانون و دستورالعمل زندگی بشریت است، یادآور شد: باید سرمایه گذاری در راستای تربیت نیروی انسانی در اولویت برنامه های قرآنی باشد.



وی با تاکید بر ضرروت توسعه فعالیت‌های قرآنی در زندان‌ها به منظور شناسایی استعدادهای قرآنی در زندانیان تصریح کرد: در این مسیر باید از اساتید رشته های قرآنی، آموزشهای نوین، تجهیزات و امکانات مورد نیاز بهره بگیریم.



مدیحه سرایی و مولودی خوانی از دیگر بخشهای افتتاحیه این مسابقات بود.

