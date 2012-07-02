به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر در خصوص آخرین وضعیت مسکن مهر شهر تهران، اظهار داشت: مسکن مهر تهران در حال ساخت است و تا ماه آینده شرایط ثبت نام آن اعلام می شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تمهیدات دولت برای کنترل بازار مسکن، بیان کرد: برای کنترل بازار مسکن باید عرضه و تقاضا را هماهنگ کنیم که برای این منظور چند موضوع در دستور کار قرار دارد، موضوع اول افتتاح 59 هزار واحد مسکن مهر در شهر تهران و یک میلیون و 500 هزار واحد در کل کشور است و هم اکنون هم تعدادی از این واحدها آماده افتتاح است.

وی با اشاره به ثبت نام مسکن مهر در تهران، گفت: موضوع دوم ثبت نام مسکن مهر است که به تازگی 75 هزار واحد در پردیس ثبت نام شد که همه این متقاضیان تا سال آینده واحد خود را در پردیس تحویل می گیرند، در کنار آن واگذاری 55 هزار واحد در هشتگرد، 100 هزار واحد در پرند و 6 هزار واحد در اندیشه هم انجام می شود.

نیکزاد تصریح کرد: از سویی در بافت فرسوده هم تسهیلات می دهیم و بدون فرم جیم ( فرمی که نشان می‌دهد متقاضی قبلا تسهیلات گرفته است یا خیر) هم تسهیلات با نرخ سود 20 درصد در دوران مشارکت و 15 درصد در دوران فروش اقساطی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: موضوع دیگر وامی است که به انبوه سازان تعلق می گیرد و آنها می توانند تا 5 واحد را در ابتدا متقاضی واجد شرایط را معرفی نکنند، ضمن آنکه در صورتی که بخواهند به غیر از واجدین شرایط مسکن مهر بدهند نمی تواند از نرخ سود تسهیلات مسکن مهر استفاده کنند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ابزارهای قانونی دولت برای کنترل بازار، گفت: مالکان بیش از 13 تا 15 درصد نمی‌توانند نرخ اجاره بها را تعیین کنند و سازمان تعزیزات هم وارد شده و به ما کمک می کند، ضمن آنکه اگر این طرح هم به خوبی اجرا نشود، طرح بلوک بندی اجرایی می شود.

نیکزاد با تاکید بر اینکه الان قیمت مسکن در سامانه اطلاعات مسکن تحت اختیار و استفاده افراد است، بیان کرد: مالیات بر فروش چند نوبته خانه ها هم در حال اجراست؛ بنابراین دولت ناتوان از کنترل بازار نیست اما از مردم، سازندگان، مستاجران و مالکان تقاضا داریم که در حد متعارفی کار را پیش ببرند، ضمن آنکه تا هر میزان که مردم بخواهند ثبت نام مسکن مهر داریم.

وی با اشاره به بازدید رئیس سازمان جهانی اسکان بشر سازمان ملل متحد از ایران، اظهار داشت: "رئیس بخش هبیتات در ایران حضور داشت. او وقتی پروژه های مسکن شهری، روستایی و بافت فرسوده را دید، از برنامه پیشتازانه ایران در بخش مسکن تشکر کرد. بنده هم گفتم اگر چنین مطلبی را قبول دارید باید یک بیانیه در هبیتات (سازمان جهانی اسکان بشر) و سازمان ملل متحد بدهید، در غیر این صورت بانک جهانی که در گذشته به 8 شهر کشور تسهیلات داده بود، این را ادامه دهد و چرا این تسهیلات متوقف شده است."