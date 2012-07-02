نخستین جشنواره منطقه ای نمایش های آیینی و سنتی در کرمانشاه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی امروز در مراسم افتتاحیه جشنواره منطقه ای نمایش های آیینی وسنتی غرب کشور با تاکید بر اینکه نمایش های آیینی و سنتی ریشه دراعتقادات ما دارد، گفت: اعتقاد به ایده‌آل‌هایی همچون صلح، ‌دوستی‌ و عدالت خواهی ریشه در هویت و فرهنگ ما دارد و این جشنواره ظرفیت بسیاری برای انتقال فرهنگ های سنتی برای جوانان خواهد داشت.



وی ادامه داد: منابع زیادی در ادیان الهی و قصه های پیامبران وجود دارد که می تواند ظرفیت زیادی را برای عاملان حوزه تئاتر ایجاد کند.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با تاکید براینکه خودبینی موجب گرفتار شدن انسان می شود، گفت: انسان نیازمند مسائل اخلاقی و دوری از خودبینی و غرور است و این هیچ تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان ندارد و نمایش آیینی می تواند این زمینه را فراهم آورد.



وی با ذکر اینکه نمایش های آیینی در جامعه می تواند به موضوعات مختلف وتاثیرگذار بپردازد، گفت: امید است که ذوق هنرمندان در رابطه با نمایش های آیینی تغییرات اساسی پیدا کند.



آفتابی در ادامه با بیان اینکه در آذر ماه سال جاری در نمایشگاه بزرگ کتاب غرفه ای برای اجرای نمایش های تئاتر در نظر گرفته می شود، گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همواره با تمام توان در جهت رفع مشکلات تئاتر استان قدم برداشته و از انجمن فرهنگی کشور نیز انتظار دارد که به استان کرمانشاه با نظر حمایتی کامل نگاه کند.



وی ادامه داد: ما صمیمانه انتظار داریم که با حمایت مسئولان کشوری از سال آینده این جشنواره به صورت دو سالانه برگزار شود.