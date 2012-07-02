ثبت درخواست دوره های علمی کاربردی در موسسات مجازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور توسعه کیفی و کمی دورههای آموزش عالی آزاد و تسریع در فرآیند صدور مجوز دورههای درخواستی اعم از تکدرس، تکپودمان و آمادگی فراگیر پیام نور سال جاری، از این پس درخواست دوره موسسات آموزش عالی آزاد فقط از طریق سامانه جامع اطلاعات موسسات آموزش عالی آزاد به نشانی hctc.uast.ac.ir دریافت می شود.
به منظور تسهیل در صدور مجوز برگزاری دورههای درخواستی موسسات، با درخواست دورههای تمدیدی که اجرای آن تا پایان سال 1391 به اتمام میرسد، بر اساس مجوزهای قبلی و مشروط به ارائه و تکمیل اطلاعات شناسنامهای و درخواست دوره درسامانه فوق (hctc) موافقت می شود.
با توجه با اینکه نظام تجمیع تکدرس و تکپودمان در دانشگاه جامع علمیکاربردی در حال بررسی و تصویب است و به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در مخاطبان آموزشهای عالی آزاد، مقتضی است موسسات متقاضی، تمام دورههای در حال اجرا و دورههای پیشنهادی را مطابق فرمت مندرج در سامانه مذکور، برای تصویب در شورای برنامهریزی آموزشی و درسی علمیکاربردی، به این مرکز ارسال کنند.
بر این اساس، صدور مجوز دورههای جدید و تمدید دورههای قبلی از ابتدای سال 1392، منوط به تصویب مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس در شورای مذکور خواهد بود.
با توجه به هماهنگیهای بهعمل آمده، تمام مجوزهای مربوط به برگزاری دورههای آمادگی فراگیر پیام نور، توسط این مرکز صادر میشود.
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