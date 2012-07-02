تدوین 100 برنامه مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی ظهر دوشنبه در جمع مسئولان شهرستان افزود: ثبت این اثر سبب می شود کشور از جایگاه ویژه ای در تمدن جهان محسوب شود.

وی با تاکید بر مبارزه با مواد مخدر گفت: بیش از 100 برنامه شهرستانی برای مبارزه با مواد مخدر تدوین شد که امیدواریم با همکاری دستگاههای اجرایی بتوانیم آن را اجرا کنیم.

وی درباره بیمارستان 96 تختخوابی گنبدکاووس گفت: این بیمارستان جزو طرح های مهر ماندگار قرار گرفت و انشاء الله تا پایان دولت نهم تکمیل می شود.

احمدی درباره تصفیه خانه فاضلاب شهری گنبدکاووس گفت: این طرح نیز از دیگر طرح های مهر ماندگار به شمار می رود.

در این جلسه از تلاشهای آموزش و پرورش، شهرداری، شرکت نفت، گاز و کارخانه نئوپان که در زمینه نماز بیشترین همکاری داشته اند قدردانی شد.