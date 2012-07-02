صنایع دستی طی دو سال گذشته احیا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه پیش از ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه نمایشگاه صنایع دستی در قائم شهر با بیان اینکه از 26 استان کشور در 125 غرفه و 120 هنرمند در این نمایشگاه حضور یافتند اظهار داشت: با ادغام این سازمان، مظلوم ترین سازمان، صنایع دستی بوده که در دو سال اخیر احیا مجدد شده است.

وی افزود: از مسئول کارگروه توسعه صادرات که همیشه از میراث فرهنگی گله مند بوده که در استان نمایشگاه صنایع دستی برگزار نمی شود باید گفت: متاسفانه نامبرده حتی یکبار از نمایشگاه بازدید نکردند.

فرزانه از بی ثباتی مدیریت گردشگری برای تسهیلات سفر انتقاد کرد و با بیان اینکه برگزاری این نمایشگاه دستاوردهای زیادی داشت گفت: هدف اصلی نمایشگاه تحقق پیام مقام معظم رهبری بوده است.

وی اظهارداشت: انتظار از دستگاههای اجرایی ، یک دهم اعتبار عمرانی را از کارگروه اشتغال با تحقق بند 119 بودجه سال گذشته برای صنایع دستی اختصاص یابد.