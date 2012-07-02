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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۱

فرزانه اعلام کرد:

صنایع دستی طی دو سال گذشته احیا شده است

صنایع دستی طی دو سال گذشته احیا شده است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: صنایع دستی طی دو سال گذشته مراحل احیا را در کشور طی کرده است .

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه پیش از ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه نمایشگاه صنایع دستی در قائم شهر با بیان اینکه از 26 استان کشور در 125 غرفه  و 120 هنرمند در این نمایشگاه حضور یافتند اظهار داشت: با ادغام این سازمان، مظلوم ترین سازمان، صنایع دستی بوده که در دو سال اخیر احیا مجدد شده است.

وی افزود: از مسئول کارگروه توسعه صادرات که همیشه از میراث فرهنگی گله مند بوده که در استان نمایشگاه صنایع دستی برگزار نمی شود باید گفت: متاسفانه نامبرده حتی یکبار از نمایشگاه بازدید نکردند.

فرزانه  از بی ثباتی مدیریت گردشگری برای تسهیلات سفر انتقاد کرد و  با بیان اینکه  برگزاری این نمایشگاه دستاوردهای زیادی داشت گفت: هدف اصلی  نمایشگاه تحقق پیام مقام معظم رهبری بوده است.

وی اظهارداشت: انتظار از دستگاههای اجرایی ، یک دهم اعتبار عمرانی را از کارگروه اشتغال با تحقق بند 119 بودجه سال گذشته برای صنایع دستی اختصاص یابد.

کد مطلب 1640594

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