به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مهدخت معین دختر زنده‌یاد دکتر محمد معین از تداوم مشکلات مربوط به کاربری خانه این فرهنگ نویس فقید و همکار سابق علامه دهخدا خبر می‌دهد، سیدمهدی میرصادقی مسئول این خانه - موزه از ادامه فعالیت‌های آن بر اساس آنچه در اساسنامه آمده است، سخن می‌گوید.

مهدخت معین در این باره به خبرنگار مهر گفت: مدت‌هاست مسئولان مربوط به این خانه - موزه زمینی را در جایی دیگر تدارک دیده‌اند و در حال احداث ساختمانی در آن هستند تا افرادی را که فعلاً در این خانه - موزه هستند و فعالیت‌های غیرمرتبط با اهداف آن انجام می‌دهند، به آنجا منتقل کنند ولی عملاً این اتفاق نیفتاده است.

مهدخت معین با یادآوری سوء استفاده چند سال پیش برخی افراد در تعرض به این بنای تاریخی و بهره‌برداری از بخشی از خانه دکتر معین به عنوان مهد کودک، از تجدید این اقدام سخن گفت و تاکید کرد: مدتی این مسئله برطرف شد، اما اخیراً شنیده‌ام بخشی از این ساختمان دوباره به مهد کودک تبدیل شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه به جای اینکه از خانه دکتر معین به عنوان یک مرکز فرهنگی بهره‌برداری شود، از آن به عنوان یک منبع درآمد استفاده می‌شود. البته نمی‌دانم شهرداری این استفاده مالی را می‌برد یا به بخش خصوصی واگذار شده است اما به هر حال به آن صورتی که قرار بود، از خانه پدرم استفاده فرهنگی نمی‌شود.

بخشی از دستنوشته‌های دکتر معین در منزل مسکونی او

در عین حال سیدمهدی میرصادقی، مسئول خانه - موزه دکتر معین در گفتگو با خبرنگار مهر با ذکر پیشینه‌ای از تبدیل این بنا به خانه - موزه گفت: شهرداری منطقه 14 سال 83 این خانه را حدود یک میلیارد تومان خریداری کرد و 600 تا 700 میلیون تومان هم صرف بازسازی و تجهیز آن کرد.

وی که خود از استادان دانشگاه است و در رشته زبانشناسی تدریس می‌کند، با ادای احترام به دکتر معین، تاکید کرد: ما همیشه مدیون خانواده دکتر معین هستیم که این امکان را فراهم کردند که از این بنا به عنوان یک خانه - موزه که استفاده‌اش برای تعداد بیشتری از مردم باشد، بهره‌برداری شود.

میرصادقی همچنین با ابراز تعجب از اظهارات مهدخت معین فرزند این استاد فقید زبان فارسی، رکود در فعالیت‌های خانه - موزه دکتر معین را رد کرد و گفت: عجیب است که خانم دکتر معین (دختر استاد معین) دو، سه ماه پیش به اینجا آمدند و از فعالیت‌های خانه - موزه هم ابراز رضایت کردند. آن بنای قدیمی الان به یک ساختمان بسیار شیک و زیبا تبدیل شده و خوشبختانه با استقبال مخاطبان هم رو به رو است.

وی از برگزاری مستمر نشست‌های شاهنامه‌خوانی، مولوی خوانی و شعرخوانی توسط استادان زبان و ادبیات فارسی و کلاس موسیقی توسط امیر جاهد در محل خانه - موزه دکتر معین و نیز استقبال علاقه‌مندان از این جلسات و کارگاه‌های آموزشی خبر داد.

مسئول خانه - موزه دکتر معین در ادامه با اشاره به فعالیت بخش موزه‌ای و نیز کتابخانه تخصصی زبان و ادبیات فارسی آن یادآور شد: دانش آموزان دبیرستان‌های مناطق 13 و 14 تهران دست کم هفته‌ای دو بار از این خانه - موزه دیدن می‌کنند. بخش کتابخانه ما نیز هم‌اکنون 700 عضو دارد و ظرفیت استفاده برای 50 نفر را در هر روز دارد.

میرصادقی ادامه داد: علاوه بر دانشجویان زبان فارسی که به طور متناوب به خانه - موزه دکتر معین می‌آیند و از بخش‌های مختلف آن استفاده می‌کنند، این مرکز با توجه به نوع بنای آن مورد توجه دانشجویان رشته معماری نیز هست.

وی همچنین فعالیت یک واحد مهد کودک را در این خانه - موزه رد کرد و گفت: این مسئله مربوط به دو سال قبل است و الان مهد کودکی در خانه - موزه دکتر معین فعالیت ندارد.

مسئول خانه - موزه دکتر معین در عین حال از همکاری آن با بنیاد فرهنگی الغدیر سخن گفت و تاکید کرد: این همکاری فقط با موضوع جشن غدیر و در آن ایام صورت می‌گیرد. در هر حال بنیاد الغدیر جای دیگری مستقر است و در این خانه - موزه فعالیت ندارند.