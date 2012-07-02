استقرار 72 پایگاه اورژانس در مازندران/ اجرای 5600 ماموریت تصادفی

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد بزرگی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شش پایگاه اورژانس تا پایان امسال به پایگاههای امدادی استان افزوده خواهد شد.

رئیس اورژانس 115 مازندران ادامه داد: به دلیل هجوم بیشتر مسافران به غرب استان، بیشتر این کمپ ها از بابلسر به سمت غرب استان متمرکز شدند.

بزرگی با تاکید بر اینکه برنامه های آموزشی و فرآیندهای کمک رسانی به منظور ارائه خدمات مطلوبتر برای پرسنل امدادی به اجرا در می آید، گفت: پیش بینی می شود با مشارکت جمعیت هلال احمر استان، تعداد کمپ های موجود به 40 کمپ افزایش یابد.

وی افزود: در حال حاضر 67 پایگاه اورژانس در سطح استان مستقر است که با راه اندازی پایگاههای جدید تا پایان امسال به 72 پایگاه افزایش خواهد یافت.

وی پوشش دادن حوداث مربوط به تصادفات را یکی از وظایف اورژانس 115 دانست و تصریح کرد: نیروهای امدادی اورژانس طی سه ماهه اول امسال در پنج هزار و 615 ماموریت تصادفی حضور یافتند که از این تعداد تصادفات صورت گرفته ، 60 مورد فوتی داشته است.

رئیس اورژانس 115 مازندران ادامه داد: در مدت مشابه سال گذشته چهار هزار و 867 ماموریت تصادفی با 65 فوتی توسط پرسنل امدادی انجام شد.

بزرگی با تاکید بر اینکه آمارهای اعلام شده بر اساس ماموریت های صورت گرفته توسط اورژانس 115به ثبت رسید، گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان و اجرای طرح سالم سازی دریا، امداد ساحلی نیز در دستور کار مراکز امدادی قرار می گیرد.

وی به افزایش نظارتهای بهداشتی و امدادی در نقاطی که طرح سالم سازی دریا اجرا می شود اشاره کرد و افزود: اطلاعات مورد نیاز از طرحهای دریا جمع آوری و بر اساس آن برنامه ریزیهای لازم صورت می گیرد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مازندران با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون 98 نفر در دریا غرق شدند گفت: از این تعداد غرق شده 25 نفر جان خود را از دست دادند.

بزرگی افزود: در سه ماهه نخست سال گذشته 86 نفر غریق در مازندران وجود داشته که 20 نفر از این افراد فوت کردند.

