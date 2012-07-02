محور سلطانیه، قیدار و کبوترآهنگ پروژه مهر ماندگار زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد، ظهر دوشنبه در جریان بازدید از اداره راه و شهرسازی استان زنجان افزود: در فاز اولیه 60 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح در نظرگرفته شده است.

وی، به آثار مثبت ادغام راه و شهرسازی اشاره کرد و ادامه داد: در جریان این بازدید و تطبق آنچه گزارش می شد و آنچه از نزدیک مشاهده شد، هیچ گونه مشکلی در جریان این ادغان در استان به وجود نیامده است.

رئوفی نژاد، با اشاره به اینکه ایجاد تنش و چالش در جریان هر ادغامی یک امر طبیعی است افزود: خواسته یا ناخواسته مشکلاتی در اداغام اداره راه و شهرسازی استان به وجود آمده بود که امروز شاهد خاتمه این چالش ها بودیم.

استاندار زنجان، انسجام و اتحاد کارکنان این اداره پس از ادغام را قابل تقدیر ارزیابی کرد و افزود: آثار ظاهری و نمود این انسجام از ادبیات و گفتار کارکنان این دستگاه قابل ملاحظه بود.

رئوفی نژاد، اعتبار سهم وزارت راه و شهرسازی در بخش مربوط به راه را 25 درصد اعتبارت کشور عنوان کرد و گفت: این سهم در استان زنجان 22 درصد است که مبلغ 150 میلیارد تومان در سال 90 به این امر اختصاص یافت.

استاندار زنجان جذب اعتبارت مسکن استان را 40 میلیارد تومان به صورت ماهانه اعلام کرد و گفت: در مجموع 400 میلیارد تومان اعتبار در بخش مربوط به راه در استان جذب شد.

رئوفی نژاد، با اشاره به اینکه در حال حاضر کلیه پروژه های مربوط به راه استان فعال هستند، افزود: تا پایان سال مالی امسال 100 درصد راه روستاهای بالای 50 خانوار در زنجان آسفالت می شوند.

وی، خواستار نظارت دقیق و فنی بر عملیات های راه و مسکن شد و یادآور شد: اعتبارات خوبی در بحث راه و مسکن استان ویژه امسال جذب شده است.