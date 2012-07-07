ویزیت بیماران به صورت کنترات و بیکاری پزشکان!

به گزارش خبرنگار مهر، ماهیت طرح پزشک خانواده بسیار خوب است، این طرح در کشورهای صنعتی حدود 50 سال پیش اجرایی شده است و ایران امروز به فکر افتاده است که این طرح را باید اجرایی کند.

اجرای این طرح در کشورهای صنعتی جواب داده است چون زیرساخت های مهیا بوده است ولی اجرای این طرح در ایران تا سال های نخست معضلات و مشکلات نظیر بیکاری پزشکان را در پی خواهد داشت.



نتیجه طرح پزشک خانواده بیکار شدن پزشکان خواهد بود



ویزیت به صورت کنترات (پیمانی) به دلیل این است که برای یک پزشک توجیه اقتصادی داشته باشد.



مسئولان کشور از بیکار شدن 50 هزار پزشک در کشور هشدار داده اند به دلیل اینکه یک پزشک بین 500 تا ۲۵۰۰ بیمار را می تواند تحت پوشش قرار دهد بنابراین فقط باید یک تناسبی بین جمعیت کشور و تعداد پزشکان بست تا مشاهده کرد که چه تعداد بیکار می شوند.



امروزه مردم سعی دارند که به متخصص مراجعه کنند به دلیل اینکه بیماریشان اغلب مردم با مراجعه به یک پزشک عمومی درمان نشده است.



امروزه وضعیت بهداشت و درمان ایران بویژه استان البرز تاسف آمیز است، کمبود فضای درمانی، نبود متخصص، اشتباهات پزشکی و افزایش هزینه درمان از جمله دردهایی است که برخی از افراد جامعه به خوبی با آن آشنا هستند.

بیش از 800 پزشک عمومی در استان البرز مشغول به کار می‌شوند



معاون توسعه و مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در این زمینه گفت: بیش از 800 پزشک عمومی با اجرای پزشک خانواده در استان البرز مشغول به کار می شوند.



کیومرث پور رستمی اظهار داشت: بیش از 800 پزشک عمومی با اجرای پزشک خانواده در استان البرز مشغول به کار می شوند.



وی در خصوص اشتغال پزشکان در طرح پزشک خانواده، اضافه کرد:‌‌ تیم پزشکان در قالب یک تیم هشت نفره فعال می کنند و حسن آن پوشش و مراقبت از بیماران در سطح شهر است که با اجرای این طرح افزایش پیدا می کند.



وی ادامه داد: اجرای طرح پزشکان سبب می شود که درصد پوشش بیماران در تمام زمینه ها از جمله تنظیم خانواده، مادران باردار و نوزدان افزایش یابد.



معاون توسعه و مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: جلوگیری از هزینه زیاد درمان و مراجعات مکرر بیمار به پزشک از جمله مزیت های اجرای این طرح است.



پور رستمی اظهار داشت: دسترسی بیمار به پزشک راحتر خواهد شد و بیمار به راحتی می تواند از پزشک خود مشاوره و توصیه های لازم را دریافت کند.

هیچ پزشکی با اجرای طرح پزشک خانواده بیکار نخواهد شد



معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت:‌ پزشکی با اجرای طرح پزشک خانواده بیکار نخواهد شد.



احسان زحمتکش با بیان اینکه بر اساس مستندات سازمان های مربوطه جمعیت کلی پزشک عمومی استان البرز 1600 نفر پزشک عمومی، اظهار داشت:‌ پزشکی با اجرای طرح پزشک خانواده بیکار نخواهد شد.



وی با بیان اینکه بحث سلامت یکی از مقوله های مهم حاکمیتی است که در احادیث نیز با آن تاکید شده است، اضافه کرد: مطالعات طرح پزشک خانواده از سال 88 آغاز شده است که در برخی از استان ها به صورت پایلوت آغاز شده است.



هدف اصلی طرح پزشک خانواده عدالت در سلامت است



وی تصریح کرد:‌ طرح پزشک خانواده در راستای سلامت و سلامت محوری در جامعه است که هدف اصلی این طرح عدالت در سلامت و دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و ارتقای سلامت آحاد جامعه است.



وی افزود:‌ در طرح پزشک خانواده بسته های خدماتی برای سلامتی و درمان افراد در نظر گرفته شده است.



وی گفت: در این طرح انتخاب پزشک خانواده از طرف سرپرست خانواده خواهد بود و یک پزشک بین 500 تا 2500 نفر را می تواند تحت پوشش قرار دهد.



وی اظهار داشت:‌ در طرح پزشک خانواده سه سطح پزشک عمومی ، پزشک تخصصی و سطح سه پزشک فوق تخصصی در نظر گرفته شده است که در مواد مورد نیاز بیمار از سوی پزشک عمومی به سطوح مختلف ارجاع داده می شود.

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گزارش: مهدی دهقان

