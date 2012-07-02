مدیریت ریسک لازمه حل معضل ریزگردها است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود زندی ظهر دوشنبه در کارگاه آشنایی با سیستمهای پیش بینی و پیش آگاهی از گرد و غبار در کرج افزود: مدیریت بحران و مدیریت ریسک، دو نوع مهم از مدیریت هستند و در خصوص ریزگردها باید نوع دوم را اتخاذ کنیم.

معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در خصوص برخی از مشکلات و حوادث طبیعی مدیریت بحران اتخاذ می شود اما مدیریت مناسب برای حل معضل ریزگردها مدیریت ریسک است.

وی گفت: مدیریت ریسک کمک می کند تا بتوانیم گامهای خوبی در راستای کنترل ریزگردها برداریم و از آثار نامطلوب ناشی از وجود این پدیده بکاهیم.

زندی در خصوص راهکار مهم کاهش ریزگردهایی که از عراق ناشی می شود نیز افزود: همکاری های بین المللی و همکاری های دستگاه های ذیربط از عراق، راهکار مهمی برای کاهش این مشکل است.

وزارت کشاورزی عراق نیز برای حل مشکل ریزگردها همکاری کند

معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: محیط زیست کشور عراق قدرت کافی برای حل مشکل به وجود آمدن ریزگردهای مربوط به این کشور ندارد و وزارت کشاورزی عراق نیز باید در این خصوص وارد عمل شود و تعامل کافی داشته باشد.

وی گفت: لازم است راهکارهایی اتخاذ شود تا کشورهایی که ریزگردهای موجود در ایران مربوط به آنها است، تلاش برای از میان بردن این مشکل و کاهش آن را به عنوان یک اولویت ببیند.

زندی افزود: عراق و سوریه از جمله این کشورها هستند و در حال حاضر به دلیل مشکلات سیاسی، کاهش مشکل ریزگردها را به عنوان یک اولویت دنبال نمی کنند.

کارگاه آموزشی آشنایی با سیستمهای پیش بینی و پیش آگاهی از پدیده گرد و غبار با همکاری اداره کل محیط زیست استان البرز پیش از ظهر دوشنبه در کرج آغاز شد.

این کارگاه آموزشی در مجتمع آموزشی کشاورزی امام خمینی در کرج آغاز شده و به مدت سه روز با حضور کارشناسان ذیربط از سراسر کشور ادامه دارد.