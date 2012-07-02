جزئیات پذیرش دانشجوی ارشد واحد بین المللی دانشگاه شیراز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدرک دانش آموختگی، دانشنامه رسمی دانشگاه شیراز و محتوای آموزش رشته­ ها و تعداد واحدهای هر رشته، مطابق با محتوای آموزشی و تعداد واحدهای همان رشته در دانشگاه شیراز است. علاوه بر این تدریس در این واحد توسط اساتید دانشگاه شیراز انجام می پذیرد.

برنامه­ ریزی تشکیل کلاس­ها برای تمامی روزهای هفته انجام می­شود و پذیرفته شدگان ملزم به حضور در کلاس­ها هستند.

دانشجویان در صورت کسب نمرات ممتاز رتبه اول در طول دوره تحصیلی از تخفیف لازم، امکانات آزمایشگاهی، کتابخانه‌‌ها و پایگاههای اطلاعاتی آنلاین دانشگاه شیراز بهرمند می شوند.

هزینه های دوره اعم از شهریه ثابت و متغیر، شهریه دروس پیش نیاز، پایه و زبان انگلیسی و هزینه­ های اقامتی به عهده دانشجویان است.

انتقال یا مهمان شدن پذیرفته شدگان این واحد امکان پذیر نیست و محل برگزاری تمام کلاسها در ساختمان دانشکده واحد بین الملل در شیراز است.

دانشجویانی که نیمسال آخر دوره کارشناسی خود را می گذرانند باید از دانشگاه محل تحصیل خود گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل تا 31 شهریورماه 91 دریافت کرده باشند.

چنانچه در هر مرحله از پذیرش تعداد داوطلبان و یا پذیرفته شدگان هر رشته گرایش کمتر از 5 دانشجو باشد آن رشته گرایش تشکیل نمی شود و مبلغ واریزی ثبت نام برگشت داده خواهد شد.

شهریه تحصیلی:

شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی(بدون تغییرتا پایان دوره) 13،310،000 ریال، شهریه متغیر هر واحد درسی نظری 2،662،000 ریال، هر واحد رساله آزمایشگاهی 2.5 برابر، هر واحد درس آزمایشگاهی و رساله غیر آزمایشگاهی 2 برابر و هر واحد درس عملی( عملیات صحرایی و ..) 1.5 برابر درس نظری محاسبه می شود.

همچنین شهریه متغیر هر سال 10 درصد افزایش می یابد.

متقاضیان تا 31 مردادماه مهلت نام نویسی و ارسال مدارک دارند.