به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه در قالب سومین نشست علمی گروه شبه قاره فرهنگستان زبان و ادب فارسی و با همکاری بخش فرهنگی سفارت هند و تحت عنوان «استاد نذیر احمد و ادب فارسی» هفته آینده برگزار می‌شود.

سخنرانان این برنامه پروفسور دکتر شریف قاسمی و دکتر چندرشیکهر دو تن از استادان مطرح دانشگاه دهلی هستند.

این برنامه از ساعت 14 تا 16 روز یکشنبه 18 تیر در کتابخانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار می‌شود.

پروفسور نذیر احمد در سوم ژانویه سال 1915 میلادی و در دهکده «کولهی غریب» در استان اتارپرادش هند به دنیا آمد. او در سال 1945 دکترایش را با رساله «احوال و آثار ظهوری ترشیزی» و با راهنمایی پروفسور حسن رضوی اخذ کرد و در سال 1950 به عنوان استادیار دانشگاه لکهنو به کار مشغول شد.

در سال 1950 با گذراندن رساله‌ای با عنوان «شعرای فارسی زبان عصر عادل شاه» به مدرک فوق دکتری در ادبیات فارسی دست یافت و در بین سال‌های 1955 تا 1956 برای تکمیل اطلاعات خود در زبان و ادب فارسی به ایران سفر کرد و از محضر استادانی چون سعید نفیسی، بدیع‌الزّمان فروزانفر، ذبیح‌الله صفا، پرویز ناتل خانلری و محمّد معین بهره برد.

پروفسور نذیر احمد پس از بازگشت به هند در سال 1957 به استخدام دانشگاه علیگر درآمد و سال‌ها ریاست بخش زبان فارسی و دانشکدۀ ادبیات آن را بر عهده داشت و سرانجام در سال 1977 به اصطلاح هندیها «سَبُک‌دوش» (بازنشسته) شد و در همین سال به پاس تحقیقات ارزنده‌ای که در عرصه زبان و ادب فارسی انجام داده‌ بود، لوح افتخاری را از رئیس‌جمهور هند دریافت کرد.

کسب جوایزی مانند فخرالدّین علی‌احمد، پدم شری، امیرخسرو و دریافت لقب «حافظ‌ شناس» و نیز «استاد ممتاز فارسی» از سوی دولت ایران از دیگر افتخارات نذیر احمد بوده است.

پروفسور نذیر احمد در سال 1989 از طرف دانشگاه تهران به دریافت دکتری افتخاری نایل شد و جایزه تاریخی و ادبی بنیاد دکتر محمود افشار یزدی را هم در سال 1368 به پاس خدمات شایسته به زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره و تصحیح متون کهن فارسی دریافت کرد. وی از بنیان‌گذاران انجمن استادان زبان فارسی هند بود که خود نیز سال‌ها ریاست آن را بر عهده داشت.