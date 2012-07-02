جهاد دانشگاهی پرورش ماهیان زینتی را به سرطانیها آموزش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، داود موزانی ظهر دوشنبه در نشست مجمع خیران بیمارستان فوق تخصصی کودکان مبتلا به سرطان ساری اظهار داشت:‌ جهاد دانشگاهی توسط واحدهای مختلفی که دارد، می‌ تواند یاریگر این مجمع باشد.



وی با اشاره به اینکه ابزارهای سازمانی ما در اختیار ماهک قرار دارد، ادامه داد: کارکنان جهاد دانشگاهی، بیش از آنچه که انتظار دارید، مجموعه را کمک می‌ کنند.



وی با بیان اینکه با اعتبار معنوی در این زمینه وارد شدیم تصریح کرد: به بسیاری از شرکت‌ های توسعه یافته متصل هستیم.



موزانی با اشاره به اینکه نباید به امور خیر بی تفاوت بود، متذکر شد:‌ می‌توانیم ماهک را به جهاد دانشگاهی در سطح کشور معرفی کرده و یاری بطلبیم.



این مسئول با تاکید بر اشتغال خانواده‌ هایی که بیمار سرطانی دارند، بیان داشت:‌ جهاد دانشگاهی این آمادگی را دارد که پرورش ماهیان زینتی را به این خانواده‌ ها آموزش دهد و سپس خود مرکز، ماهیان زینتی پرورش یافته توسط این خانواده‌ها را خریداری می‌کند.

نایب رئیس مجمع خیران بیمارستان فوق تخصصی کودکان مبتلا به سرطان، گفت: خوشبختانه مردم در امور خیر، پیشگام هستند به ویژه اینکه این بیمارستان متعلق به کودکان مبتلا به سرطان است .



مجتبی کواکبیان اظهار داشت:‌ فعالیت‌ های مجمع، روند روبه رشدی داشته است.



وی با اشاره به اینکه نقشه‌ های این بیمارستان در مرحله نهایی و تکمیلی است، تصریح کرد:‌ با به اتمام رسیدن کار نقشه‌های این بیمارستان، فعالیت فیزیکی شروع می‌ شود.



کواکبیان با ابراز خرسندی از کمک‌ های مردمی به این مجمع، گفت:‌ خوشبختانه مردم در امور خیر، پیشگام هستند به ویژه اینکه این بیمارستان متعلق به کودکان مبتلا به سرطان است.



وی با بیان اینکه سرطان در کودکان قابل پیشگیری و درمان است، یادآور شد:‌ بسیاری از بیماران مازندران برای درمان به تهران مراجعه می‌کنند که با احداث این بیمارستان، علاوه بر کاستن از بار مالی این بیماران، می‌ توانند در مرکز درمانی که در استان احداث می‌شود به معالجه و درمان بپردازند.