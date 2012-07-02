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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۹

خدیری خواستار شد:

تسریع در روند استقرار شهرداری و حضور شهردار در پرند

تسریع در روند استقرار شهرداری و حضور شهردار در پرند

رباط کریم - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهر جدید پرند خواستار تسریع در امر استقرار شهرداری و حضور شهردار تعیین شده در این شهر شد.

حجت الاسلام محمد خدیری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: اگر قرار است این کار انجام شود امروز بهتر از فرداست چرا که استقرار شهرداری خیلی قبل تر باید انجام می شد، حال باید با انجام این امر، مشکلات شهری مردم زودتر برطرف شود.

وی با تاکید بر ضرورت استقرار شهرداری جهت ارائه خدمات به شهروندان گفت: شهرداری نیاز لازم و ضروری شهر جدید پرند بوده و این نهاد خدمت رسان باید زودتر از اینها در این شهر مستقر می شد تا به مردم خدمات بدهد.

خدیری با توجه به مطالبات مردمی و شرایط مناسب موجود در فازهای اولیه شهر و با بیان اینکه مردم نیاز شدید به خدمات شهرداری دارند، تاکید کرد: جمیع خدمات شهری، امور مربوط به خیابان ها و معابر، پیاده روها، فضای سبز شهری، برقراری مناسبت ها، نظافت و زیبایی شهر و ... از جمله خدماتی است که می تواند به وسیله شهرداری صورت گیرد.

وی افزود: با توجه به فعالیت های شرکت عمران در بحث ساخت و سازهای مسکن و توسعه زیرساخت های شهری با استقرار شهرداری، فعالیت این شرکت هم روان تر و بهتر و بدون دغدغه انجام می شود.

بر اساس این گزارش، سعید صابونی مدیر عامل شهر جدید پرند، اواخر فروردین امسال در گفتگو با مهر از استقرار شهرداری در این شهر خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این مهم در سه ماهه اول سال انجام شود.

محمدرضا محمودی معاون عمرانی استاندار تهران نیز اوایل تیرماه جاری از تشکیل شهرداری در شهر جدید پرند طی دو هفته آینده خبر داد و گفت:  که شهردار نیز انتخاب شده و تا دو هفته دیگر، مسئولیت فازهای صفر، یک و دو در پرند از وزارت راه و شهرسازی گرفته و به شهرداری داده خواهد شد.

معاون استاندار تهران شهردار انتخاب شده را یکی از شهرداران قبلی رودهن عنوان کرده است.

کد مطلب 1640641

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