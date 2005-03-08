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۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۶:۰۷

با ورود رئيس جمهوري اتريش به آلمان عنوان شد :

ايران ،عراق و افغانستان محور گفتگوي امروز سران آلمان و اتريش

رئيس جمهوري اتريش در سفر امروز خود به آلمان پيرامون برنامه هاي هسته اي ايران به گفتگو خواهد نشست .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، " هاينز فيشر " رئيس جمهوري اتريش در اولين سفر خود به آلمان در نظر دارد در بدو ورد با " هرست كوهلر " همتاي آلماني خود ديدار و گفتگو نمايد .

رئيس جمهوري اتريش همچنين بعد از ظهر امروز با " گرهارد شرودر " صدر اعظم آلمان ديدار و به گفتگو خواهد نشست .

بر اساس گزارشهاي رسيده مسائل مهم اروپايي از جمله قانون اساسي واحد اروپايي و همچنين در خصوص برخي رويدادهاي بين المللي همانند وضعيت عراق ، افغانستان و برنامه هاي هسته اي ايران به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت . 

رئيس جمهوري اتريش در نظر دارد امشب در مركز تحقيقاتي - پژوهشي فردريش - ابرت  به ايراد سخنراني بپردازد .

کد مطلب 164065

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