ايران ،عراق و افغانستان محور گفتگوي امروز سران آلمان و اتريش

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، " هاينز فيشر " رئيس جمهوري اتريش در اولين سفر خود به آلمان در نظر دارد در بدو ورد با " هرست كوهلر " همتاي آلماني خود ديدار و گفتگو نمايد .

رئيس جمهوري اتريش همچنين بعد از ظهر امروز با " گرهارد شرودر " صدر اعظم آلمان ديدار و به گفتگو خواهد نشست .

بر اساس گزارشهاي رسيده مسائل مهم اروپايي از جمله قانون اساسي واحد اروپايي و همچنين در خصوص برخي رويدادهاي بين المللي همانند وضعيت عراق ، افغانستان و برنامه هاي هسته اي ايران به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت .

رئيس جمهوري اتريش در نظر دارد امشب در مركز تحقيقاتي - پژوهشي فردريش - ابرت به ايراد سخنراني بپردازد .