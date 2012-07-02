به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین عصر امروز در مراسم انعقاد تفاهم نامه 14 میلیارد دلاری با وزارت نفت گفت: این تفاهم نامه در اولین روزهای تحریم‌های نفتی از سوی کشورهای غربی منعقد می شود و نشان دهنده این است که ایران از منابع مطمئن نفتی برخوردار است.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه مدت این تفاهم نامه تا پایان سال جاری است، اظهار داشت: 2.5 میلیارد دلار از این منابع به توسعه صنعت پتروشیمی و صنایع در دست احداث این حوزه اختصاص می یابد، همچنین 1.5 میلیارد نیز به طرحهای توسعه ای و تکمیلی پالایشگاهی کشور اختصاص خواهد یافت.



فرزین با تاکید بر ایجاد ارزش افزوده در صنعت نفت و سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی بیان داشت: این منابع جزو اولویت‌های سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی است، چون این صنعت مزیت‌های نسبی کشور را تامین می کند.



وی از اختصاص 5 میلیارد دیگر از مبلغ این قرارداد برای توسعه فازهای 20 تا 25 پارس جنوبی خبر داد و تاکید کرد: 5 میلیارد دیگر نیز به صنایع بالادستی نفت اختصاص می‌یابد که می تواند نشاط خوبی را در عرصه سرمایه گذاری‌های نفتی ایجاد کند.



رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: تولید و رونق اشتغال با سرمایه گذاری‌های جدید در صنعت نفت ایجاد می شود و اختصاص این منابع نشان می‌دهد که تحریم‌ها نمی تواند وقفه ای در توسعه صنعت نفت ایجاد کند.