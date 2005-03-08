آخرين اخبار از اردوي تيم فوتبال فولاد سپاهان در رياض عربستان

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم فوتبال سپاهان فردا درحالي به مصاف حريف خود خواهد رفت كه درآخرين لحظات ازوجود استانكو پوكله پوويچ بعنوان سرمربي به جاي ناصر پورمهدي كمك گرفت.

درادامه آخرين اخبارمربوط به اين تيم درعربستان را مي خوانيد:

* تيم فوتبال سپاهان ساعت 20 ديشب وارد فرودگاه بين المللي رياض شد.

* مشكلاتي كه ازبابت كنترل گذرنامه ونيزترانسفرفرودگاهي براي اين تيم بوجود آمد، موجب شد تا مسوولان سپاهان اعتراض خود را به مديران باشگاه الشباب اعلام نمايند.

* با توجه به حضوراستانكودرتيم الاتحاد عربستان وآشنايي رسانه هاي اين كشوربا اودرهنگام حضوراين مربي درعربستان رسانه هاي گروهي اين كشورمدت 45 دقيقه درفرودگاه رياض استانكو را مورد سوالات متعدد خود قراردادند.

* كاروان سپاهان را دراين سفر 44 بازيكن، مربي وهمراه تشكيل مي دهند.

* اعضاء سفارت ايران دررياض به همراه خانواده هاي خود استقبال پرشوري ازبازيكنان سپاهان درفرودگاه رياض داشتند.

* نظم سپاهاني ها درهنگام ورود به عربستان مورد توجه رسانه هاي اين كشورقرارگرفت.

* تيم فوتبال سپاهان امشب درزمين اصلي ورزشگاه فهد تمرين خود را انجام خواهد داد.

