تبلیغ دین زمینه ظهور را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد زادهوش ظهر دوشنبه در همایش مبلغان اعزامی نیمه شعبان به سراسر کشور با بیان اینکه اطلاع رسانی باعث افزایش رشد جامعه می شود، افزود: به هر اندازه که جامعه به رشد نزدیک تر شود زمینه برای ظهور بیشتر خواهد شد و تبلیغ دین در این راستا بسیار مورد اهمیت است.

وی با ابراز اینکه رشد علاوه بر رشد جسمی باید رشد عقلی و روحی جامعه نیز بالا برود، اظهار داشت: در غیر این صورت سرمایه ها ناشناخته می ماند و افراد اگر سرمایه های خود را نشناسند نمی توانند آن را حفظ و از آن بهره برداری کنند.

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات قم در تعریف واژه رشد عنوان کرد: رشد یعنی اینکه کسی حد و حدود و قدر و قیمت سرمایه ها را بشناسد و حفظ کند و روی گنج گرسنگی نخورد و این خط روشنی در آموزه های قرآن و اهل بیت (ع) است.

زادهوش تصریح کرد: حقیقت امر این است که با نگاهی به گذشته در می یابیم که پیشینیان ما سرمایه های خود را نشناختند و قدر آنها که همان انبیاء الهی بودند را نشناختند و به تدریج این سرمایه ها را از دست دادند.

وی اذعان داشت: بشر امروز بی تاب و بی طاقت است و آرامش، لذت و طمانینه ندارد و از دامن قدرتی به دامن قدرتی دیگر چنگ می زند و اسلوب جامعه داری خود را از شکلی به شکلی دیگر تغییر می دهد و همیشه به دنبال مطلوب و معشوق حقیقی خود می گردد ولی هنوز نتوانسته به آنچه می خواهد دست پیدا کند.

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات قم ادامه داد: اگر چه انسان امروز با ساختن بزرگترین آسمان خراش ها دل آسمان را شکافته، ماهواره به فضا فرستاده و توانسته به فناوریهای نوین و پیچیده دست پیدا کند اما هنوز نتوانسته به آرامش واقعی دست پیدا کند.

زادهوش اضافه کرد: هنوز فریادهای حق طلبی از گوشه و کنار جهان شنیده می شود و امیدواریم این حرکت ما زمینه ای برای ایجاد جامعه مهدوی باشد.

وی با بیان اینکه پیام نیمه شعبان همان پیام عاشورا، شبهای قدر و ایام فاطمیه است از حضور حداقلی مبلغان در همایش امروز انتقاد کرد و ابراز داشت: گرچه عدد اعزام مبلغ ما باید به چند هزار برسد اما همان تعداد صد نفری که باید در همایش امروز حضور داشته باشند در همایش شرکت نکرده اند.