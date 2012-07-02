صدور اولین مجوز تولید لواشک بهداشتی در گلستان

عبدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تولید و بسته بندی محصولات خوراکی وآشامیدنی در شرایط بهداشتی یکی از اهداف وزارت بهداشت و درمان و به تبع آن مدیریتهای نظارت بر مواد غذایی بوده و کنترل این محصولات از حیث تضمین سلامتی مردم بشیار با اهمیت است.

وی اظهار داشت: راهنمایی و هدایت تولید کنندگان به فراوری مواد غذایی در بسته بندی بهداشتی یکی از دغدغه های بخش نظارت بر تولید مواد غذایی سالم بوده است .



عباسی بیان داشت: این ماده غذایی در برخی از موارد بصورت غیر بهداشتی توسط فروشندگان دوره گردعرضه می شود.

وی گفت: با توجه به اینکه اکثر مصرف کنندگان کودکان هستند، بهره مندی استان از ظرفیت تولیدی این محصول می تواند گامی مؤثر در راستای ارتقاء وضعیت بهداشتی این ماده غذایی پرمصرف توسط کودگان و نوجوانان باشد.

به گزارش مهر، چندی پیش اولین مجوز تولید ماست غنی شده نیز در گلستان صادر شد.