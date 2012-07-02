نسل جوان از سکوی پرش شدن بی زار است

حجت الله فدایی در گفتگو با خبرنگار مهربه مناسبت ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان افزود: اگراندکی توجه و عنایت به این قشر انجام شود، انتظار می رود جوانان نیز گامهای بلند خود را در جهت پیشرفت و سر افرازی میهن خویش بردارند.

وی با توجه به ترکیب سنی جوان کشور بر لزوم برنامه ریزی و توجه ویژه در حوزه های اشتغال، مسکن و ازدواج جوانان تاکید کرد وافزود: جوانان ایران با لیاقت توانسته اند توانمندی خود را در حوزه پژوهش و فناوری به جهانیان اثبات کنند

وی گفت: وجود وزارتخانه ای به نام جوانان، تشکیل بنیادی به نام نخبگان، صدها سازمان مردم نهاد و سازمان های دولتی و فرهنگسراها و کتابخانه ها نشان از آماده بودن بستر و زیرساخت برای فعالیت جوانان است.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی خمین افزود: مسئولین می توانند با توجه ویژه به امور جوانان، برنامه ریزی و پیش بینی اعتبارات در این حوزه از استعدادهای نهفته جوانان استفاده کرده و پتانسیل آنها را در پیشبرد اهداف نظام به کار گیرند.