برخورد قهری باید آخرین مرحله برخورد با معتادان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم مجتبایی در مراسم اختتامیه نخستین دوره جشنواره "خزان تا بهار" که ظهر دوشنبه در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد، اظهار داشت: مسلما سرمایه های گوناگونی برای رشد و توسعه کشورها وجود دارد که یکی از این سرمایه ها سرمایه تاریخی هر کشور است، به این معنا که پیشینه آن کشور یا ملت جزء سرمایه هایی محسوب می شود که در آن سرزمین مورد احترام است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از سرمایه های هر کشوری، سرمایه های طبیعی مانند نفت، جنگل ها، آب ها و موارد این چنین است، اما محور به ثمر نشستن و بهره بردن از همه این منابع، سرمایه نیروی انسانی است که متاسفانه بسیاری زمان ها شاهد بی توجهی به این سرمایه و چه بسا نابودی این سرمایه هستیم.

مجتبایی افزود: در کشور ما برای انسانها ارزش و احترام زیادی قائل اند و در شرایط مختلف مورد توجه قرار می گیرند اما گاهی بی توجهی هایی از سوی عده ای صورت می گیرد که مورد بروز آسیب های زیادی می شود و نمونه بارز آن معظلات ناشی از مواد مخدر است.

وی با بیان اینکه هر زمان که مدیران یک کشور توجهشان به این سرمایه کاهش یابد، انحراف این سرمایه روز به روز بیشتر شده و در مسیر ضد ارزش قرار می گیرد، گفت: حفظ این منبع مهم، نیاز به مشارکت همه مسئولین و مردم دارد و تمام بخش های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و سیاسی باید در خدمت مردم باشند.

فرمانده نیروی انتظامی قم اظهار داشت: مردم باید از نظر اجتماعی دارای یک زندگی مناسب بوده، از نظر سیاسی در فضایی آرام و مناسب زندگی کرده و مشکلات اقتصادیشان از بین برود و چنانچه این شرایط ایجاد شود انسانهایی محافظه کار خواهیم داشت که از زندگی و داشته های خود کمال پاسداری را خواهند کرد.

وی اضافه کرد: محافظه کار همیشه معنای منفی ندارد و در اینجا منظور این است که اگر تاجری محافظه کار است، یعنی تلاش می کند تا مال و اموال خود را حفظ کند، پس جوانان ما نیز باید روحیاتی چنین پیدا کنند.

مجتبایی در این باره گفت: جوانان و مردم باید به چیزی از زندگی خود اعتقاد داشته باشند تا برای حفظ آن خود را به ورطه نابودی نکشانند و اگر جوانی ناکامی در شغل، تحصیل و یا ازدواج خود داشته باشد، ممکن است دست به هرکاری بزند و دیگر احساس تعلق به چیزی نکند تا برای داشتنش تلاش کند.

وی با بیان اینکه این مهمترین موضوع ورود به آسیب های اجتماعی و به خصوص اعتیاد است، تاکید کرد: برخورد قهری باید آخرین نوع برخورد باشد و باید همه ارگان ها تلاش کنند که جوان ها بی هویت نشوند. حرکت ها باید متوازن باشند، فرهنگ پیشگیری، درمان و مقابله باید درکنار هم فعال شوند.

مجتبایی ادامه داد: مقدمه مبارزه با مواد مخدر همین اقدامات فرهنگی است، باید از طریق کارهای فرهنگی و هنری راه جلوگیری از ورود به این عرصه را به جوانان نشان داد و اجازه دهیم جوانان حداقل برای یک موضوع هم که شده از خود حفاظت کنند، بنابراین ایجاد بسترهای شغلی، ازدواج، شخصیت اجتماعی، موفقیت تحصیلی می توانند انگیزه های خوبی برای جوانان باشند.

وی در پایان تاکید کرد که نیروی انتظامی نیز تلاش دارد تا در فعالیت های فرهنگی برای مبارزه با مواد مخدر حضور فعال داشته باشد و از سوی دیگر برخورد شدیدتری با قاچاقچیان در پیش بگیرد.