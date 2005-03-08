به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، سونيا نير، نويسنده ي فلسطيني در افتتاحيه ي نخستين جشنواره ي بين‌المللي كتاب كودك و نوجوان ايران در كرمان با اظهار اين مطلب افزود : كودكان فلسطيني علي‌ رغم ميل باطني‌شان به قهرمان تبديل شده ‌اند. آنان مجبورند مثل قهرمانان داستانهاي جن و پري، با نيروهاي شر مبارزه كنند و تنها سلاح آنان سنگ است.

اين نويسنده با تاكيد بر اينكه بچه‌هاي فلسطين دوست دارند به مدرسه بروند، فوتبال بازي كنند و كتاب بخوانند گفت : كودكان فلسطيني نمي‌خواهند قهرمان باشند، دلشان مي‌خواهد زندگي عادي داشته باشند. آيا اين خواسته، نامعقول است؟