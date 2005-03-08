  1. هنر
  2. سایر
۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۵:۲۸

سخنراني كوتاه يك نويسنده ي فلسطيني در جشنواره ي بين‌المللي كتاب كودك و نوجوان ايران

يك نويسنده ي مدعو در جشنواره ي كتاب كودك ايران در كرمان ، گفت : متاسفانه بچه‌هاي فلسطيني مجبورند با سنگ به مبارزه نيروهاي شر بروند و به سرعت بزرگ شدن و اين در حالي است كه قلب هاي كوچكشان تاب اين ها را ندارد.

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، سونيا نير،  نويسنده ي فلسطيني در افتتاحيه ي نخستين جشنواره ي بين‌المللي كتاب كودك  و نوجوان ايران در كرمان با اظهار اين مطلب افزود : كودكان فلسطيني علي‌ رغم ميل باطني‌شان به قهرمان تبديل شده ‌اند. آنان مجبورند مثل قهرمانان داستانهاي جن و پري، با نيروهاي شر مبارزه كنند و تنها سلاح آنان سنگ است.

اين نويسنده با تاكيد بر اينكه بچه‌هاي فلسطين دوست دارند به مدرسه بروند، فوتبال بازي كنند و كتاب بخوانند گفت : كودكان فلسطيني نمي‌خواهند قهرمان باشند، دلشان مي‌خواهد زندگي عادي داشته باشند. آيا اين خواسته، نامعقول است؟  

کد مطلب 164070

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها