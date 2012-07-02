افزایش 7650 هکتاری باغات آذربایجان شرقی در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر ، سعدالله اسکندری بعد از ظهرامروز دوشنبه در جلسه ی ستاد اجرایی توسعه کشاورزی گفت: این میزان توسعه باغات، افزایش یکصد و 2 هزار و 515 هزار تنی محصولات مختلف باغی را بدنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به عزم مدیریت باغبانی در پیش برد اهداف تعریفی توسعه بخش کشاورزی استان در سال 91 گفت: طبق برنامه مصوب ، طی سال جاری عملیات اصلاح درختان باغات در سطح 10 هزار و 343 هکتار به اجرا در خواهد آمد و همچنین برای تولید یک میلیون و 390 هزار اصله نهال شناسنامه دار نیز ، طی سال جاری برنامه ریزی شده است.

وی با بیان اینکه توسعه 5/5 هکتاری مراکز تولید قارچ و ایجاد 166 واحد تولید کود آلی در مناطق مختلف استان براساس پتانسیل های شهرستان ها از دیگر برنامه های توسعه ای این مدیریت در بخش باغبانی می باشد افزود: میزان اشتغال قابل ایجاد در بخش باغی آذربایجان شرقی با اجرای طرح های توسعه ای این بخش ، 3هزار و 999 نفر خواهد بود.

اسکندری در ادامه از ایجاد اشتغال برای توسعه باغات ،7 هزار و 697 نفر اعلام کرد و افزود : برای توسعه گلخانه ها یک هزار و 116 نفر، توسعه نهالستان 70 نفر ، توسعه مراکز پرورش قارچ خوراکی چهارصد و 40 نفر و همچنین برای توسعه مراکز تولید کودآلی 34 نفر اشتغال مولد دائم ایجاد خواهد شد.

مدیر باغبانی سازمان، زمین مورد نیاز برای اجرای این طرحها را ، 7هزار و 777 هکتار اعلام کرد و گفت: این میزان اراضی برای توسعه باغات در وسعت 76 میلیون و 500 هزار متر مربع و یک میلیون و 40 هزار متر مربع برای ایجاد فضا های گلخانه ای، یکصد هزار متر مربع برای افزایش اراضی اختصاص یافته برای تولید نهال و 55 هزار متر مربع نیز برای ایجاد فضاهای لازم برای تولید قارچ خوراکی در نظر گرفته شده و آب پیش بینی شده برای مصارف این طرح ها ، 48 میلیون و 91 هزار و 870 متر مکعب خواهد بود که بخش اعظم آن در چارچوب توافقات سازمان با آب منطقه ای تامین و در اختیار بهره برداران با استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار قرار می گیرد.



اسکندری، جمع اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح های توسعه ای بخش باغات آذربایجان شرقی در سال جاری را، یک میلیون و 714 هزار و 406میلیون ریال اعلام و گفت: با توجه به اهتمام سازمان در اجرای به هنگام طرح های مصوب قابل اجرا در مناطق مختلف استان، با جذب اعتبارات لازم، امکان تحقق اهداف تعریفی این بخش در زمان تعریفی امکان پذیرخواهد بود.