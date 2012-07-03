همایش آموزش طراحی اولیه معماری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش سی روزه که از سوی موسسه ایوان خانه معمار برگزار میشود بیش از 500 دانشجوی رشته معماری از سراسر ایران زیر نظر 10 تن از نخبگان برتر اسکیس دانشگاه تهران به سرپرستی محمدرضا امیرشقاقی، استاد دانشگاه تهران پردیس کیش تحت آموزش حرفهای طراحی معماری قرار میگیرند.
این کارگاه که بزرگترین همایش کشوری در نوع خود است با رویکرد آموزش طراحی معماری به شیوه "طراحی خلاق"در راستای ارتقای دانش فنی معماران جوان ایرانی برگزار میشود.
گفتنی است این دوره، یکی از مطرحترین دوره اسکیس در کشور است که آموزش حرفهای معماران جوان برای تحصیلات تکمیلی و یا ورود به بازار کار را در دستور کار خود قرار داده است.
همایش بزرگ آموزش طراحی اولیه معماری که از تاریخ بیستم خرداد سال جاری در سالن گنجینه اسناد ملی ایران آغاز بکار کرده تا تاریخ 21 تیرماه ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش سی روزه که از سوی موسسه ایوان خانه معمار برگزار میشود بیش از 500 دانشجوی رشته معماری از سراسر ایران زیر نظر 10 تن از نخبگان برتر اسکیس دانشگاه تهران به سرپرستی محمدرضا امیرشقاقی، استاد دانشگاه تهران پردیس کیش تحت آموزش حرفهای طراحی معماری قرار میگیرند.
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