  1. استانها
  2. سمنان
۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۲

آقایان:

اولین وظیفه والدین محافظت فرزندانشان در مقابل اعتیاد است

اولین وظیفه والدین محافظت فرزندانشان در مقابل اعتیاد است

شاهرود - خبرگزاری مهر: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: مهمترین و اولین وظیفه والدین محافظت از فرزندانشان در مقابل اعتیاد و دخالت در قاچاق مواد مخدر است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شاهرخ آقایان ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی مبارزه با مواد مخدر در جمع مسئولان هیئت های مذهبی و کانون های فرهنگی بانوان شهرستان شاهرود با اشاره به اینکه محافظت فرزندان در مقابل اعتیاد از مهمترین وظابف والدین است، افزود: جوانان به دلیل داشتن ویژگی هایی همچون استقلال طلبی، کنجکاوی، هیجان خواهی و پیروی از همسالان  بیشتر در معرض خطر مصرف مواد هستند.

وی تصریح کرد: روش های مهم پیشگیری از اعتیاد، آگاه بودن مردم از خطرات و مضرات مصرف مواد است.

آقایان  با بیان  اینکه اگر هر فرد از تاثیر مواد مخدر بر سلامت جسمی و روانی و کارکرد شغلی و اجتماعی خود و خانواده اش مطلع بوده و آن را باور داشته باشد کمتر ممکن است به این کار دست بزند، اظهار داشت: اما متاسفانه مشاهده می شود که بسیاری از والدین خودشان هنوز اطلاع کافی از انواع مواد و آسیب های جسمی و روانی آن بر روی افراد معتاد ندارند.

آقایان اظهار داشت: علاوه بر این والدین باید آگاه باشند که احتمال ابتلای فرزندشان به اعتیاد وجود دارد و هیچ جوانی از خطر اعتیاد مصون نیست.

وی گفت: برقرای ارتباط مثبت، قوی و فراهم آوردن محیط سالم و آموزش های مناسب می تواند روی فرزندان تاثیرگذار باشد و از آسیب های بیشتر پیشگیری کند.

آقایان در پایان با برشمردن نشانه های اعتیاد در جوانان و نوجوانان خاطر نشان کرد: تغییر در برنامه های عادی روزمره مانند خوردن و خوابیدن، تغییر شرایط جسمانی، عدم تمرکز، مصرف بیش از حد قطره استریل چشمی، دهان شویه، ادکلن و یا اسپری خوشبو کننده، خودداری از روبرو شدن با والدین، داشتن رفتارهای مشکوک و استشمام بوی نا متعارف از لباس ها از جمله این نشانه هاست که والدین باید به آنها آگاهی داشته باشند.

کد مطلب 1640712

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها