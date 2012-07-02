دوره تربیت مربی فن خطابه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر حوزه های علمیه خواهران اظهار داشت: دوره تربیت مربی فن خطابه با هدف تامین مربیان " طرح ارتقاء توان تبلیغی" به منظور تدریس و تمرین فن خطابه در مدارس علمیه ارائه می شود.

سید محمود صانعی افزود: این دوره در دو مرحله مقدماتی و تکمیلی به صورت نظری و عملی از سوی معاونت فرهنگی – تربیتی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران تصویب و اجرا می شود.



وی اضافه کرد: به منظور ارزیابی اولیه، قرار بر این است تا این طرح در ابتدا به صورت آزمایشی در تعدادی از مدارس علمیه برگزار شود و از آنجا که اجرای آزمایشی این طرح در سال های گذشته مورد استقبال طلاب قرار گرفته است این طرح در سال تحصیلی آینده به صورت سراسری اجرا خواهد شد.



وی با بیان اینکه اکنون برای طلاب پایه چهار کتاب روش سخنرانی دینی تدریس می شود، گفت: لازم است که به منظور نهادینه شدن مباحث کتاب برای طلاب پایه پنج، این مباحث به صورت کاروزی اجرا شود.



مدیر حوزه های علمیه خواهران اظهار داشت: با توجه به اجرای این طرح در تمام مدارس علمیه خواهران در سال تحصیلی آینده، باید نسبت به تامین مربی آن اقدام شود و در همین راستا دوره تربیت مربی طرح ارتقاء توان تبلیغی طلاب برگزار می شود.



صانعی در پایان تاکید کرد: این دوره ها به صورت سه روزه و در تعدادی از استان ها برگزار خواهد شد و پس از معرفی مربیان از طرف مدیران مدارس علمیه، زمان و مکان برگزاری دوره به اطلاع آنها خواهد رسید.

پژوهشگران برتر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان تجلیل شدند



حجت الاسلام مهدی ابطحی مدیر حوزه علمیه خواهران اصفهان در نشست فصلی مدیران و معاونان پژوهش حوزه های علمیه خواهران این استان، ضمن بیان اهمیت ماه شعبان برای امت اسلامی و تاکید بر توجه به معنای مناجات شعبانیه اظهار داشت: ائمه(ع) به عنوان دریای مواج علم الهی هستند و ادعیه‌ای که از معصومین(ع) به جا مانده است، باب مناجات با خدا را باز می‌کند.



در ادامه این نشست محمود خالقی، معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران با اشاره به سابقه تحصیلات دینی در اصفهان، اظهار داشت: شخصیتهای ارزشمندی چون بانو امین در حوزه های علمیه اصفهان تربیت شده اند.



وی با اشاره به اینکه انتظار می‌رود معاونت پژوهش حوزه علمیه خواهران اصفهان با همراهی که مهمترین رمز موفقیت همه امور است از مرزهای فعلی عبور کند، گفت: اختلاف سلیقه در کارها نباید هیچ تنشی در کار و عملکرد ایجاد کند.



معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به آمار محصولات عرضه ‌شده در جشنواره علامه حلی، یادآورشد: با وجود آنکه در بخش پایان‌نامه‌ها، حوزه‌های علمیه خواهران تعداد آثار فراوانی را عرضه کردند، در بخش کتاب فعالیت ما بسیار ضعیف بود.



وی اضافه کرد: به منظور رفع این نقیصه امسال از طریق هسته‌های پژوهشی و مسابقه رشد فعالیت‌هایی صورت خواهد گرفت که امیدواریم منجر به ارائه آثار بیشتر شود.



خالقی با بیان اینکه برنامه‌های پژوهشی، اتکا به توانمندی‌های ذاتی افراد و مجموعه‌ها را طلب می‌کند و نه وابستگی به مجموعه‌های بالادستی را، ادامه داد: برای آنکه یک فرد یا یک مجموعه در امور پژوهشی موفق باشد پژوهشگر باید در ابتدا استعدادها و توانمندی‌های ذاتی خود را بشناسد و آنها را بکار بگیرد و از آنها استفاده کند.

150 طرح نامه قرآنی توسط بانوان طلبه تهیه می شود



سید حسین اسحاقی مدیر سازماندهی امور پژوهشی عمومی حوزه های علمیه خواهران اظهار داشت: 150 نفر از پژوهشگران مدعو در دومین هم اندیشی پژوهشگران برتر حوزه های علمیه خواهران طرح نامه های تحقیق با موضوعات قرآنی تدوین خواهند کرد.

وی ادامه داد: این کار با نظارت کارشناسان قرآنی حوزه های علمیه خواهران برای هدایت پژوهشگران برتر در زمینه های قرآنی انجام خواهد شد.

اسحاقی ضمن بیان اینکه این اقدام به عنوان حرکتی برای حمایت از پژوهشگران توانای حوزه های علمیه خواهران انجام می شود، گفت: پس از تدوین و بررسی طرح نامه های دریافتی، نگارش مقالات آغاز می شود و در نهایت آثار فاخر و برگزیده با تصویب شورای کتاب مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، منتشر می شوند.