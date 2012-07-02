مسئولان ادارات از ارجاع افراد به دادگستری در امور غیر ضروری بپرهیزند

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد علی باقری بعد از ظهر یکشنبه درهمایش هفته قوه قضاییه ضمن بیان اهم اقدامات دادگستری از جمله رفع اطاله دادرسی و تشکیل واحدهای مشاور خانواده برای کاهش آسیب ها افزود: دادگستری میانه در سال گذشته به 28 هزار و 22 فقره پرونده رسیدگی کرد که کار بسیار سنگینی محسوب می شود و باید مسئولان و کارکنان ادارات دولتی از ارجاع افراد به دادگستری در امور غیر ضروری بپرهیزند.



رئیس دادگستری میانه گفت: مراجعات معمولی افراد از سوی ادارات به دادگستری کمبود امکانات و پرسنل از مشکلات عمده دادگستری شهرستان به شمار می رود.

وی به یکی از علل کثرت پرونده های وارده به دادگستری اشاره کرد و اظهار داشت: لازم است تمامی آحاد مردم شریف و روحانیت معظم و ادارات متولی فرهنگی و اجتماعی و مخصوصاً ادارات و نهادهای دولتی که با حقوق بیت المال سرکار دارند تلاش نمایند به وظیفه خود بطور کامل عمل کنند تا از کثرت وارده ها به دادگستری جلوگیری شود.

باقری در پایان سخنان خود از عملکرد مطلوب دادگستری در رسیدگی به پرونده ها تشکر و قدردانی کرد و گفت: اقدامات متناسب و به جای دادگستری سبب کاهش ورودی پرونده ها خواهد شد.