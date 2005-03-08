322 هزار كارت هوشمند براي رانندگان، ناوگان باري و مسافري تا خرداد 84 توزيع مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، حجت الله بهروز با اشاره به اين كه براي طرح صدور كارت هوشمند سه نوع پرسشنامه براي رانندگان، ناوگان باري و مسافري طي 5 ماهه اخير طراحي شده است، گفت: تاكنون 19 هزار پرسشنامه براي رانندگان، 112 هزار پرسشنامه براي ناوگان باري و 20 هزار پرسشنامه براي ناوگان مسافري تكميل شده است.

وي با بيان اين كه عمليات ورود اطلاعات كارت هوشمند به رايانه در سطح كشور انجام مي شود، بيان كرد: تاكنون 250 هزار پرسشنامه اطلاعات وارد ناوگان شده است و اين روند به طور مستمر ادامه دارد .

بهروز افزود : در سطح كشور 104 مركز فراخوان در محل پايانه هاي باري و مسافري براي صدور كارت هوشمند پيش بيني شده بود كه بعد از گذشت 5 ماه هم اكنون به 30 مركز محدود شده است.

وي تصريح كرد : در سطح استانها 200 نفر و در ستاد 18 نفر در مراحل مختلف اجرايي طرح صدور كارت هوشمند مشاركت دارند .

به گفته وي ، ورود اطلاعات به رايانه به صورت غير متمركز ( در مراكز استانها ) انجام و فايلهاي اطلاعاتي از طريق شبكه VPN به ستاد منتقل مي شود .پس از بررسي اوليه و اطمينان از سالم بودن فيلدهاي اطلاعاتي و همچنين عكس راننده كه بايد با كيفيت مناسب اسكن شده باشد ، جهت صدور كارت هوشمند ارسال مي شود .

وي اضافه كرد : از شروع طرح تاكنون جمع آوري و تكميل پرسشنامه ها براي صدور كارت هوشمند ادامه داشته و از هفته جاري عمليات چاپ كارت آغاز شده است .

بهروز اظهارداشت : تاكنون 4800 كارت هوشمند براي رانندگان، ناوگان باري و مسافري صادر شده است.

وي افزود : متقاضيان مي توانند با استفاده از تلفن گوياي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به شماره تلفن 0218804400 و با زدن شماره پرونده كارت هوشمند از وضعيت صدور كارت مطلع شوند .

مديركل دفتر فناوري و اطلاعات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ادامه داد : به منظور اطلاع رساني بيشتر آخرين وضعيت تعداد پرسشنامه هاي براي صدور كارت هوشمند تكميل و پانچ شده و در صفحه اصلي سايت سازمان به نشاني WWW.TTO.ir قابل مشاهده است .

بهروز گفت : از اول اسفندماه شركتهاي حمل و نقلي موظف شده اند از صدور بارنامه و صورت وضعيت براي رانندگان فاقد كارت يا رسيد آن خودداري و آن را به مراكز سازمان دراستانها هدايت كنند .

وي با اشاره به مزاياي كارت هوشمند گفت : كارت هوشمند علاوه بر احراز هويت راننده يا ناوگان به وسيله اطلاعات چاپ شده روي آن و يا در حافظه كارت نظير مبدا -مقصد و... مي توانيم تخلفات و تشويقات انجام شده را شناسايي كنيم .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، كارت هوشمند يك كارت پلاستيكي pvc است كه علاوه بر نقش احراز هويت راننده ياناوگان به وسيله اطلاعات چاپ شده بر روي آن حاوي يك تراشه الكترونيكي بوده كه مي تواند اطلاعاتي به مراتب بيشتر از آنچه برروي آن چاپ شده است در خود جاي دهد .



