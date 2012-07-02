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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۶

حجت الاسلام ایزد خواه:

کار اصلی مبلغ معنا دادن به زندگی است

کار اصلی مبلغ معنا دادن به زندگی است

شاهرود-خبرگزاری مهر: استاد علم اخلاق گفت: هدف و کار اصلی مبلغ دین معنا دادن به زندگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالحسن ایزدخواه ظهر روز دوشنبه در جمع مبلغات حوزوی شاهرود گفت: کار تبلیغ دین باید با حکمت و تدبیر صورت پذیرفته و در روشن کردن ذهن مخاطب و تغییر طرز تفکر وی موثر باشد.

وی با تاکید بر مجهز شدن طلبه به دانش روز اظهار داشت: قدرت و نفوذ یک طلبه در مخاطب به دانش و آگاهی او از مسائل روز  بستگی دارد.

 نخبه دفتر تبلیغات اسلامی مشهد اظهار داشت: مسئله دوم این است که ما باید تبلیغ را اول از خودمان شروع کنیم و بعد برای دیگران تبلیغ کرده و این یک اصل است.

این استاد علم اخلاق افزود: عمل مبلغ به گفتار خود، علاوه بر اینکه تبلیغ عملی است، شرط تاثیر تبلیغ نیز هست به خصوص که مردم نسبت به شیوه زندگی مبلغ و خانواده او بسیار حساس هستند و از کسی که سخن خدا و رسول و ائمه (ع) را به زبان جاری می کند، توقع صفا و اخلاص و وارستگی و پارسایی دارند.

 ایزدخواه با بیان اینکه شناخت دقیق مخاطب یکی از وظایف عمده مبلغان و مربیان به شمار می آید گفت: چه بسیار مبلغان و پیام رسانانی که علی رغم دارا بودن بسیاری از امتیازات و امکانات به دلیل کم توجهی و بعضا بی توجهی به این مهم، در جلب و جذب مخاطبان ناکام و ناتوان مانده اند.

وی اظهار داشت: مبلغ باید مطالب خود را در خور فهم شنوندگان بیان کند و تناسب لازم را بین سخن و شنونده رعایت کند و هر مطلبی را برای هر شنونده ای بیان نکند.

استاد علم اخلاق در پایان تصریح کرد: افزایش بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی تبلیغی کشور، مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی، برانگیختن احساس مسئولیت عمومی در قبال اسلام و نظام اسلامی باید از اهداف اصلی مبلغ دین باشد.

این کارگاه آموزش به مدت یک روز به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان برگزار شد.

کد مطلب 1640730

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