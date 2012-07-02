مهدی یاوران اراک با پای پیاده به قم می روند

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرکت کنندگان در این پیاده روی یک روزه با مرجع عظام و علمای شهر قم دیدار خواهند کرد.

وی گفت: زیارت جمکران، قرائت دعای کمیل، زیارت عاشورا و دعاهای شعبانیه، دیدار را از دیگر برنامه های این پیاده روی است.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی وهنری مساجد استان مرکزی با بیان اینکه کانون فرهنگی هنری مساجد برنامه های تخصصی در زمینه مهدویت در دست اجرا دارد، اظهار داشت: برگزاری سلسله نشست‌های مهدویت با موضوع دشمن‌شناسی، زنان منتظر، مهدویت و انتظار، مهدویت و ولایت از جمله اقدامات و فعالیت های کانون در راستای ترویج فرهنگ مهدویت است.

