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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۹:۴۹

مهدی یاوران اراک با پای پیاده به قم می روند

مهدی یاوران اراک با پای پیاده به قم می روند

اراک - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی وهنری مساجد استان مرکزی گفت: به مناسبت نیمه شعبان 110 نفر از اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان مرکزی تحت عنوان کاروانی با نام مهدی یاوران پیاده روی نمادینی به سوی قم و مسجد جمکران خواهند داشت.

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرکت کنندگان در این پیاده روی یک روزه با مرجع عظام و علمای شهر قم دیدار خواهند کرد.

وی گفت: زیارت جمکران، قرائت دعای کمیل، زیارت عاشورا و دعاهای شعبانیه، دیدار را از دیگر برنامه های این پیاده روی است.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی وهنری مساجد استان مرکزی با بیان اینکه کانون فرهنگی هنری مساجد برنامه های تخصصی در زمینه مهدویت در دست اجرا دارد، اظهار داشت: برگزاری سلسله نشست‌های مهدویت با موضوع دشمن‌شناسی، زنان منتظر، مهدویت و انتظار، مهدویت و ولایت از جمله اقدامات و فعالیت های کانون در راستای ترویج فرهنگ مهدویت است.
 

کد مطلب 1640733

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