کرسی قصه گویی در هفته هنر گلستان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه هفته هنر گلستان از 10 تیرماه آغاز شد و تا 14 تیرماه ادامه دارد و در آن کرسی قصه گویی و بازیهای محلی برپا شد.

همچنین 60 اثر فاخر نقاشی اعضای کانون پرورش فکری گلستان که در عرصه های بین المللی حائز رتبه شده اند در معرض دید علاقمندان گذاشته شد.

در کنار 18غرفه صنایع دستی شامل؛ ابریشم بافی رامیان و ترکمن ، قزاق دوزی، سوزندوزی شاهکوه و محلی، جاجیم بافی، ساخت سازهای سنتی کتول، ترکمن و سوغات گرگان، خانه فرهنگ، غذاهای محلی، فعالیت های هنری زنده و پیام های آسمانی و هنر، ایثار و شهادت و عاشورا و همچنین آثار نقاشی هنرمندان،کودکان ونوجوانان، نگارگری، تصویرسازی و آثار حجمی هنرمندان گلستانی ، "کرسی قصه گویی" و "بازی های محلی" ، کانون پرورش فکری گلستان نیز در این هفته برای بازدید علاقمندان برپا است.

هفته هنر استان گلستان با همکاری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین اداره کل فرهنگ‌و ارشاد اسلامی استان گلستان با همراهی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان فرهنگی ورزشی استان گلستان برگزار شده است.

این نمایشگاه از دهم تا 14 تیرماه، ساعت 14 الی 22 شب برای بازدید علاقمندان دایر است.