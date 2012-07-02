عراق برای جلوگیری از انتشار ریزگردها از روشهای بیولوژیکی استفاده کند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود زندی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی آشنایی با سیستمهای پیش بینی و پیش آگاهی از پدیده گرد و غبار در جمع خبرنگاران افزود: استفاده از روشهای بیولوژیکی در تثبیت خاک، جلوگیری از انتشار ریزگردها و بیابان زدایی اهمیت فراوانی دارد و این امر باید در کشور عراق دنبال شود.

وی ادامه داد: استفاده از مالچ بیولوژیکی کمک می کند تا خاک در هوا پخش نشود و به کمک آن می توان بیابان زدایی را به نحو بهتری انجام داد.

معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: گیاهان مناطق خشک می توانند روی این مالچ رشد کنند که این امر، ضرورت استفاده از مالچ بیولوژیک در راستای تحقق اهداف زیست محیطی را افزایش می دهد.

زندی افزود: در سالهای گذشته برای کاهش مشکلات زیست محیطی، اقداماتی برای هماهنگی کشورها انجام شده و این امر در حوزه بین الملل صورت گرفته است.

عراق برای انجام پایلوت بیابان زدایی همکاری کند

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز ادامه داد: یکی از اصلی ترین برنامه ها انجام پایلوت بیابان زدایی در کشور عراق به مساحت 500 هزار هکتار است و عراق باید برای تحقق این برنامه همکاری کند.

معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: به علم استفاده از مالچ بیولوژیک دست یافته شده و لازم است به سمت استفاده از مالچ برویم و به اهمیت نقش آن در بیابان زدایی توجه داشته باشیم.

زندی افزود: به دنبال استفاده از تکنولوژی هایی هستیم که بتوانند در مقیاس بالا و سطح وسیع، موجب کاهش ریزگرها شوند و بکارگیری این تکنولوژی ها تاثیرات مطلوبی به همراه دارد.

وی ادامه داد: گرد و غباری که از عربستان می آید معمولا درشت است و زود ته نشین می شود درحالیکه ریزگردهایی که از عراق می آید، اینگونه نیست و باید برای کاهش این ریزگردها از مالچ بیولوژیک در کشور عراق استفاده شود.

کارگاه آموزشی آشنایی با سیستمهای پیش بینی و پیش آگاهی از پدیده گرد و غبار در مجتمع آموزشی کشاورزی امام خمینی در کرج آغاز شده و به مدت سه روز با حضور کارشناسان ذیربط از سراسر کشور ادامه دارد.