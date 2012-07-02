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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۳

زندی تاکید کرد:

عراق برای جلوگیری از انتشار ریزگردها از روشهای بیولوژیکی استفاده کند

عراق برای جلوگیری از انتشار ریزگردها از روشهای بیولوژیکی استفاده کند

کرج - خبرگزاری مهر: معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: لازم است کشور عراق برای کاهش معضل ریزگردها و گرد و غبار در کشور ما و جلوگیری از انتشار ریزگردها از روشهای بیولوژیکی در زمینه جلوگیری از آمدن ریزگردها به سمت ایران استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود زندی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی آشنایی با سیستمهای پیش بینی و پیش آگاهی از پدیده گرد و غبار در جمع خبرنگاران افزود: استفاده از روشهای بیولوژیکی در تثبیت خاک، جلوگیری از انتشار ریزگردها و بیابان زدایی اهمیت فراوانی دارد و این امر باید در کشور عراق دنبال شود.

وی ادامه داد: استفاده از مالچ بیولوژیکی کمک می کند تا خاک در هوا پخش نشود و به کمک آن می توان بیابان زدایی را به نحو بهتری انجام داد.

معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: گیاهان مناطق خشک می توانند روی این مالچ رشد کنند که این امر، ضرورت استفاده از مالچ بیولوژیک در راستای تحقق اهداف زیست محیطی را افزایش می دهد.

زندی افزود: در سالهای گذشته برای کاهش مشکلات زیست محیطی، اقداماتی برای هماهنگی کشورها انجام شده و این امر در حوزه بین الملل صورت گرفته است.

عراق برای انجام پایلوت بیابان زدایی همکاری کند

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز ادامه داد: یکی از اصلی ترین برنامه ها انجام پایلوت بیابان زدایی در کشور عراق به مساحت 500 هزار هکتار است و عراق باید برای تحقق این برنامه همکاری کند.

معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: به علم استفاده از مالچ بیولوژیک دست یافته شده و لازم است به سمت استفاده از مالچ برویم و به اهمیت نقش آن در بیابان زدایی توجه داشته باشیم.

زندی افزود: به دنبال استفاده از تکنولوژی هایی هستیم که بتوانند در مقیاس بالا و سطح وسیع، موجب کاهش ریزگرها شوند و بکارگیری این تکنولوژی ها تاثیرات مطلوبی به همراه دارد.

وی ادامه داد: گرد و غباری که از عربستان می آید معمولا درشت است و زود ته نشین می شود درحالیکه ریزگردهایی که از عراق می آید، اینگونه نیست و باید برای کاهش این ریزگردها از مالچ بیولوژیک در کشور عراق استفاده شود.

کارگاه آموزشی آشنایی با سیستمهای پیش بینی و پیش آگاهی از پدیده گرد و غبار در مجتمع آموزشی کشاورزی امام خمینی در کرج آغاز شده و به مدت سه روز با حضور کارشناسان ذیربط از سراسر کشور ادامه دارد.

کد مطلب 1640736

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