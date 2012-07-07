  1. اقتصاد
۱۷ تیر ۱۳۹۱، ۸:۲۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

صدور خدمات فنی و مهندسی سدسازی به 12 کشو رجهان

صدور خدمات فنی و مهندسی سدسازی به 12 کشو رجهان

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو از صدور خدمات فنی و مهندسی سدسازی به 12 کشور از قاره های مختلف خبر داد و گفت: احداث 4 سد بر روی رودخانه مرزی ارس در دست بررسی است.

علیرضا دایمی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه در کشورهای مختلف دنیا کمتر کشوری است که بتواند ادعا کند در بخشهای مختلف سدسازی توانسته به خودکفایی دست یابد، گفت: خدمات فنی و مهندسی صنعت سدسازی ایران، پا را از مرزها فراتر گذاشته است.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به 16 تیرماه؛ نخستین سالگرد جشن خودکفایی صنعت سدسازی ایران، اظهار داشت: از این طریق امکانی برای کشور به وجود آمد که توانستیم در پروژه های دیگر کشورها نیز مشارکت کنیم.

دایمی بیان داشت: با توجه به اینکه ایران در سدسازی امروز به خودکفایی دست یافته است، می توان برای تمام کشورهای همسایه که در آنها ظرفیت های توسعه وجود دارد، خدمات فنی و مهندسی صادر کرد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو افزود: خدمات فنی و مهندسی ایران در حال حاضر به کشورهایی مانند تاجیکستان، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، عراق، پاکستان و ترکمنستان صادر می شود.

وی خاطر نشان کرد: در رودخانه های مشترکی که با کشورهای همسایه مانند سد دوستی و خداآفرین وجود دارد هم کارهای بزرگی انجام شده است و اگرچه تمام توان مهندسی آن برای ایران بوده است اما دستاوردهای آن برای دو کشور باقی مانده است.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو گفت: کار ساخت و مطالعه برای احداث 4 سد بر روی رودخانه مرزی ارس نیز با هدف تولید انرژی با سایر کشورها وجود دارد.

دایمی همچنین به صدور خدمات فنی و توسعه زیرساخت ها در کشورهای آفریقایی و بخشی از کشورهای آمریکای لاتین اشاره کرد و گفت: زیمبابوه، سودان، سوریه، کوبا و کنیا از دیگر کشورهایی هستند که از خدمات فنی و مهندسی ایران بهره مند هستند.
 
این مقام مسئول در وزارت نیرو به رتبه بالای ایران در صنعت سدسازی جهان اشاره کرد و بیان داشت: با اینکه این رتبه بین ایران، چین و ترکیه جا به جا می شود، اما به صورت کلی ایران در رتبه اول تا سوم در سدسازی قرار دارد.
کد مطلب 1640742

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