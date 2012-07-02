مذاکره مجلس و دولت برای انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو با رد توقف انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران، گفت: مجلس شورای اسلامی به تازگی ایرادی به مصوبه دولت در خصوص نحوه تامین اعتبار طرح شیرین کردن و انتقال آب دریای خزر به حوزه مرکزی کشور گرفته است که دولت هم پاسخ آن را ارائه خواهد کرد.

وزیر نیرو در پاسخ به برخی شایعه ها مبنی بر منتفی شدن طرح انتقال آب خزر، گفت: این طرح منتفی نشده و در حال طی مراحل خود است.

نامجو تصریح کرد: برای تامین اعتبار طرحی با این عظمت، راه های زیادی وجود دارد که دولت هم یکی از این راهکارها را انتخاب کرده بود که مورد ایراد مجلس واقع شد.

وی با تاکید بر اینکه طرح انتقال آب خزر منتفی نشده است، افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال مذاکره با مجلس شورای اسلامی است تا مشکل حقوقی آن مرتفع شود.