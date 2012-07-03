مجلس به دنبال تحقق 6 هزار میلیارد سلامت/ دریافت گزارش ماهانه از وزیر بهداشت

دکتر علی کائیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مهمترین برنامه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم، تقویت بعد نظارتی و تدوین برنامه راه در حوزه سلامت است.

وی با بیان این جمله که هرچه مشکل داریم ناشی از عدم نظارت و اجرا نشدن قانون است، افزود: مجلس در ارتباط با حوزه سلامت قانونی را تصویب کرده است که وظیفه دارد بر روند اجرای آن نظارت کند.

کائیدی با اشاره به تصویب اعتبار 6 هزار میلیاردی از محل هدفمندی یارانه ها برای حوزه سلامت کشور، گفت: اگر این اعتبار محقق شود، بسیاری از مشکلات مردم در بخش درمان حل خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: با محقق شدن این اعتبار، هتلینگ بیمارستانها بهبود می یابد و پرداختی از جیب مردم کم می شود.

وی تاکید کرد: ما مصمم هستیم با شروع مجلس نهم، کمر همت بسته و مشکلات مردم در حوزه سلامت را کم کنیم.

کائیدی افزود: تدوین سند راهبردی کمیسیون بهداشت و درمان، برنامه ایی است که می تواند بعد نظارتی بر روند اجرای قوانین در حوزه سلامت را تقویت کند.