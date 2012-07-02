برطرف کردن نواقص خدمات وبگاههای حاکمیتی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید سالاریان در نشست خبری با اشاره به برگزاری سومین جشنواره ارزیابی وب‌گاه‌های حاکمیتی در بیستم تیرماه جاری در سالن همایش‌های صداوسیما به تشریح چگونگی ارزیابی وبگاههای حاکمیتی و دولتی پرداخت و بر ضرورت امنیت و برطرف کردن نواقص خدمات وب‌گاه‌های حاکمیتی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه به زودی، سامانه ارزیابی خودکار برای خودسنجی دستگاه‌های دولتی ارائه می‌شود، اظهار داشت: وب‌گاه‌ها شرایط کاملاً متفاوتی را در ارائه خدمات دستگاه‌ها به وجود آورده‌اند و خدماتی که تنها در ساعات اداری و در روزهای محدودی در هفته ارائه می‌شد، اکنون 24 ساعته و در تمام روزهای هفته قابل ارائه است؛ براین اساس ارائه خدمات به نقاط دوردست در راستای برقراری عدالت، افزایش سرعت ارائه خدمات و از میان برداشتن مسافت‌، از مزیت‌های ارائه خدمات بر روی وب است.

سالاریان شفاف‌سازی را مهم‌ترین ویژگی ارائه خدمات از طریق وب‌گاه‌ها عنوان و خاطرنشان کرد: مراجعه‌کنندگان از نبود شفافیت در ارائه خدمات حاکمیتی رنج می‌برند. اگر خدمات یک دستگاه بر روی وب ارائه شود، دیگر یک مسئول نمی‌تواند برای ارائه نشدن یک خدمت، توجیهی بیاورد. در واقع دستگاه نمی‌تواند مراجعه‌کننده را در ناآگاهی نگه دارد و در حقیقت هر اتفاقی پیش چشم مراجعه‌کننده هویداست.



سالاریان ادامه داد: اینها همگی انگیزه‌های ارزیابی این وب‌گاه‌هاست و این سه دوره نشان داده که ارزیابی‌ها، سطح خدمات ارائه شده از سوی وب‌گاه‌ها را بالا برده است.



وی با بیان اینکه به عنوان یک شهروند معتقدم که ارزیابی وب‌گاه‌ها تأثیر خود را گذاشته است و خدمات دستگاه‌های دولتی بر روی وب دیگر قابل مقایسه با سال‌های قبل نیست، به حضور 106 وب‌گاه در دور نخست و حدود 500 وب‌گاه در دور دوم و سوم ارزیابی ها اشاره کرد و گفت: در دور سوم، 239 وب‌گاه وارد فرآیند ارزیابی‌ها شدند و 85 وب‌گاه به ارزیابی نهایی راه پیدا کردند. البته باید توجه داشت که هر وب‌گاه ثبت‌نام‌کننده لزوماً وارد فرآیند ارزیابی نشده است و هر 85 وب‌گاه در دور نهایی ارزیابی‌ها در حوزه اطلاع‌رسانی فعال بوده‌اند و اطلاع‌رسانی وجه مشترک همه آنها بوده است.



سالاریان پیش‌بینی کرد که در دوره‌های آینده برای ورود بخش خصوصی که در حوزه اطلاع‌رسانی، دانش و علم خدمات‌رسانی می‌کنند، ترتیبی برای حضور در این جشنواره اتخاذ شود و گفت: با بررسی ساختاری وب‌گاه‌ها درصدد هستیم که یک مدل وب‌گاه استاندارد و بومی ارائه کنیم که در واقع هدف ما ایجاد وحدت رویه در این زمینه است.



قائم مقام دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی درباره امنیت وب‌گاه‌ها نیز اظهار داشت: ما در این ارزیابی‌ها تا حدودی به حوزه امنیتی پرتال‌ها نیز وارد شدیم و گزارش‌هایی را نیز در این زمینه به دستگاه‌ها ارائه کردیم. چه بسا هم اکنون در حال آماده کردن گروه مشاوره ای هستیم که به وب‌گاه‌های بررسی شده خدمات مشاوره ای ارائه شود.



دبیر جشنواره ارزیابی وب‌گاه‌های دولتی همچنین خاطرنشان کرد: در بخش جوایز نیز در سه حوزه اطلاع‌رسانی، تعاملی و تراکنش مالی برگزیده‌ها را معرفی خواهیم کرد و سه بخش درگاه جامع، خط و زبان فارسی و استانداردهای وب را نیز خواهیم داشت.



سالاریان ادامه داد: در مورد تراکنش مالی ذکر این نکته کافیست که در 2 دوره پیشین تنها بانک‌ها در این بخش بررسی می‌شدند و تقریباً وب‌گاه دیگری چنین فعالیتی را نداشت، اما در این دوره علاوه بر بانک‌ها، مؤسسات مالی نیز به این ارزیابی افزوده شدند. در واقع با افزایش سطح خدمات وب‌گاه‌ها، مراحلی از تراکنش مالی که در خود ‌وب‌گاه انجام می‌شود و در مرحله نهایی به بانک می رسد، نیز مد نظر قرار گرفته است.