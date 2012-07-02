حجت الاسلام یدالله تقوی نیا در آستانه ولادت امام مهدی(عج) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اجرای عدالت اجتماعی بنیادی ترین حکومت مهدویت است، افزود: حضرت مهدی(عج) دین خدا را آشکار و اسلام حقیقی را در روی زمین گسترش می دهد.

وی تصریح کرد: پس از ظهور حضرت ولی عصر(عج) برکات آسمانی و زمین آشکار و زمین آباد می شود وهیچ کس، غیر خدا را پرستش نمی کند.

تقوی نیا اظهار داشت: حکومت جهانی مهدویت که به همت توانای امام عصر(عج) توسعه و گسترش می یابد بر اساس وحی و ماهیت دینی جلوه گری می کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان گفت: سرآغاز انقلاب اجتماعی و حکومت جهانی آن حضرت اجرای عدالت بر اساس دین است و این اجرای عدالت به کارگزاران و کارکنانی عادل و نیکوکار نیاز دارد.

وی تصریح کرد: وظیفه اولیه در هر حکومت و جامعه ای به خصوص در جامعه دینی، نهادینه کردن بنیادهای اجتماعی بر اساس عدل است.

تقوی نیا در پایان اضافه کرد: اگر مردم در حکومتی که همه نهادها و ارکان آن بر هرم عدل استوار گشته باشند آنوقت است که ریشه های نوع دوستی، برادری و مهرورزی توانا می شود.