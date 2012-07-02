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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۰

حجت الاسلام تقوی نیا:

اجرای عدالت اجتماعی بنیادی ترین حکومت مهدویت است

اجرای عدالت اجتماعی بنیادی ترین حکومت مهدویت است

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان گفت: اجرای عدالت اجتماعی و گسترش آن بر روی زمین بنیادی ترین حکومت مهدویت است.

حجت الاسلام یدالله تقوی نیا در آستانه ولادت امام مهدی(عج) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اجرای عدالت اجتماعی بنیادی ترین حکومت مهدویت است، افزود: حضرت مهدی(عج) دین خدا را آشکار و اسلام حقیقی را در روی زمین گسترش می دهد.

وی تصریح کرد: پس از ظهور حضرت ولی عصر(عج) برکات آسمانی و زمین آشکار و زمین آباد می شود وهیچ کس، غیر خدا را پرستش نمی کند.

تقوی نیا اظهار داشت: حکومت جهانی مهدویت که به همت توانای امام عصر(عج) توسعه و گسترش می یابد بر اساس وحی و ماهیت دینی جلوه گری می کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان گفت: سرآغاز انقلاب اجتماعی و حکومت جهانی آن حضرت اجرای عدالت بر اساس دین است و این اجرای عدالت به کارگزاران و کارکنانی عادل و نیکوکار نیاز دارد.

وی تصریح کرد: وظیفه اولیه در هر حکومت و جامعه ای به خصوص در جامعه دینی، نهادینه کردن بنیادهای اجتماعی بر اساس عدل است.

تقوی نیا در پایان اضافه کرد: اگر مردم در حکومتی که همه نهادها و ارکان آن بر هرم عدل استوار گشته باشند آنوقت است که ریشه های نوع دوستی، برادری و مهرورزی توانا می شود.

کد مطلب 1640750

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