به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در سی و یکمین نشست خبری خود در پاسخ به اینکه با اینکه پس از گذشت 60 روز از بازداشت آقای "ن" محافظ یکی از مسئولان و قرار تامین چرا وی هنوز آزاد نشده است گفت: قرار بازداشت موقت برای دو ماه است اگر دو ماه تمام شد قاضی می تواند دوباره بر حسب نیاز قرار بازداشت را تمدید کند. اتهام وی را نمی توانم بگویم ولی اگر قرار وثیقه دارد باید قاضی وی را آزاد کند.

محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه منظور از دستگیری مه آفرید دو کیست گفت: ما دو تا مه آفرید نداریم که در این میان یک خبرنگار گفت منظور آقای م – ز است که اژه ای پاسخ داد بله وی بازداشت شده ولی اتهام را نمی توانم بگویم.

دادستان کل کشور در مورد درخواست جوانفکر از رئیس قوه قضائیه در مورد اعمال ماده 18 گفت: برای اعمال ماده 18 روال قانونی داریم و باید تشخیص داده شود که خلاف بیان شرع بوده است یا نه که تشخیص آن با رئیس قوه است. اینطور نیست که هر کسی چیزی بنویسید سریع انجام شود.

وی در خصوص برخی از برخوردهای نیروی انتظامی با بدحجابان گفت: فصل گرما که آغاز می شود پوشش ها کمتر می شود. خود مردم و زنان و مردان باید رعایت کنند تا پوشش مناسب قانون و موازین شرعی رعایت شود. البته مردم هم باید در حد تذکر و امر به معروف به بدحجابان تذکر دهند. در این میان اگر جرم آشکار رخ داد نیروی انتظامی موظف به برخورد است و دستگاه قضا هم در صورت ارجاع پرونده برخورد می کند. البته 26 دستگاه اجرایی و دولتی وظیفه دارند تا دست به دست هم داده و فرهنگ سازی کنند به نیروی انتظامی هم توصیه می کنم که با رعایت ضوابط و مقررات برای جلوگیری از گناه و کار زشت موجب گناه نشوند و برای جلوگیری از خلاف، خلاف دیگری صورت نگیرد.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده شکایت از دو مداح تهرانی گفت: کیفر خواست این دو نفر صادر شد و آنها نیز پذیرفتند. خیلی ها در این مواقع جوسازی می کنند ولی این دو نفر گفتند این حرف را زده ایم و با این اعتقادات زدیم و ما هم تحقیق و بررسی کردیم و الان پرونده در دادگاه است.