ایستگاه سنجش آلودگی هوا در ساوجبلاغ برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی آشنایی با سیستمهای پیش بینی و پیش آگاهی از پدیده گرد و غبار در جمع خبرنگاران افزود: قصد داریم که در ساوجبلاغ نیز یک ایستگاه سنجش آلودگی هوا فعال کنیم و این امر از برنامه های امسال اداره کل محیط زیست استان البرز است.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز ادامه داد: در حال حاضر سه ایستگاه سنجش آلودگی هوا در کرج فعال است و ضرورت برپایی و فعالیت این ایستگاه در ساوجبلاغ نیز احساس می شود.

وی گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز برنامه های مختلفی را در خصوص کنترل گرد و غبار دنبال می کند که راه اندازی ایستگاه سنجش گرد و غبار، بخشی از این برنامه ها است.

انصاری افزود: توسعه جنگل و جنگلکاری در استان البرز و بیابان زدایی در استان البرز از دیگر برنامه های محیط زیستی البرز در این خصوص محسوب می شود.

وی ادامه داد: مدیریت پایدار مراتع نیز از عوامل مرتبط با کنترل گرد و غبار است و این امر به همراه امور یادشده باید در استان البرز با همکاری دستگاه های ذیربط دنبال شود.

محیط زیست البرز امسال برای اولین بار میزبان ** است

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: اداره کل محیط زیست استان البرز امسال برای اولین بار میزبان کارگاه آموزشی آشنایی با سیستمهای پیش بینی و پیش آگاهی از پدیده گرد و غبار است و این کارگاه برای کارشناسان فعال محیط زیست در حوزه آلودگی هوا برگزار می شود.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز افزود: این کارگاه آموزشی سه روزه است و از بخشهای مختلف تشکیل شده که طی این بخشها مباحث مربوطه ارائه خواهد شد.

کارگاه آموزشی آشنایی با سیستمهای پیش بینی و پیش آگاهی از پدیده گرد و غبار پیش از ظهر دوشنبه در راستای کمک به تحقق اهداف زیست محیطی در مجتمع آموزشی کشاورزی امام خمینی کرج آغاز به کار کرد.

این کارگاه آموزشی به مدت سه روز ادامه دارد و اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز در برگزاری آن همکاری کرده و میزبانی این کارگاه را بر عهده دارد.