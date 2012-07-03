حج را باید شورایی متشکل از همه کشورهای مسلمان اداره کنند

ناصر حقیقت پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره محدودیت ویزای حجاج ایرانی ، گفت: عربستان دائما این اقدامات را انجام می دهد و این در حالی است که مکه و خانه خدا متعلق به همه مسلمانان است.

وی با اشاره به اینکه هر چه عربستان سعودی از این اقدامات انجام دهد باید به این سمت حرکت کنیم که مدیریت حج را بین المللی کنیم، اظهار داشت: ورود و خروج به حج را باید یک شورای اسلامی که ترکیبی از همه کشورهای مسلمان است، اداره کنند.

حقیقت پور با بیان این امر که اکنون در یک مقابله جدی ژئوپلتیک با عربستان قرار گرفته ایم، تصریح کرد: در حوزه عراق، بحرین و سوریه با عربستان مشکل داریم و متأسفانه سعودی ها از یک ابزار دینی بر علیه ایران استفاده می کنند و این در حالی است که آنها نباید از ابزار دینی برای کارهای سیاسی استفاده کنند.

وی تأکید کرد: مردم مسلمان باید نسبت به قابلیت عربستان در اداره حج و عمره و حقی که آنها برای خود قائل شده اند، شک کنند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره ارتباط مرگ پادشاه عربستان و پنهان کاری ها و رفتارهای این کشور نیز گفت: عربستان مشکلات داخلی فراوانی دارد. اکنون موج بیداری های اسلامی دامن عربستان را گرفته و در شرق این کشور مردم به طور جدی با حاکمیت آل سعود مشکل دارند.

حقیقت پور خاطر نشان کرد: رفتار آل سعود در حوزه بحرین به شدت آنها را منسوخ کرده و اختلافات داخلی بین شاهزاده ها برای رسیدن به حکومت از دیگر مشکلات داخلی این کشور است .

وی خاطرنشان کرد: همه این عوامل نشان می دهد که دولت آل سعود شکننده است و به همین دلیل نیز احتمالا مرگ عبدالله را کتمان می کنند و رفتارهایی را در منطقه صورت می دهند تا بتوانند این بحران را در کشور خود مدیریت کنند.

حقیقت پور تأکید کرد: دستگاه دیپلماسی کشور باید از تمام ابزارها برای برخورد با این مسئله استفاده کند . ما نیز در جلساتی که با وزیر خارجه داشته ایم نگرانی خود را اعلام کرده ایم و خواستار دفاع قاطع از حقوق ایرانیان هستیم.

وی دفاع از حقوق ایرانیان در همه کشورها وظیفه وزارت امور خارجه است، تصریح کرد: متأسفانه وزارت خارجه روند کندی را در پیگیری امور دنبال می کند و بحث ما با وزارت خارجه نیز این است که باید این حرکت روند تندتری پیدا کند.