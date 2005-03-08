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۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۵:۵۷

فردا با شركت بيش از صد كارشناس كتاب كودك در كرمان

همايش بررسي مسايل كتاب كودك در ايران آغاز به كار مي كند

همايش بررسي مسائل كتاب كودك و نوجوان در ايران فعاليت خود را با حضور منتقدان ، كارشناسان و نويسندگان اين حوزه از 19 اسفند ماه در شهر كرمان آغاز مي كند .

به گزارش گروه فرهنگ وادب مهر ، به نقل ازستاد اطلاع رساني جشنواره ي كتاب كودك ونوجوان ، اين همايش به مدت سه روز در محل ساختمان خانه ي شهركرمان ادامه خواهد داشت .

قراراست دراين همايش هر روز 10 سخنران ايراني وپنج سخنران خارجي مقالات خود را در زمينه ي بررسي داستان هاي كودك ونقد ادبيات اين حوزه به علاقه مندان ارائه كنند. مقالات ايراني كه در اين همايش ارائه مي شوند از ميان مقالات رسيده به دبيرخانه ي همايش ، توسط هيات علمي گزينش شده است.

در نخستين روز از اين همايش ، مسائلي چون ادبيات ديني ، شعر نوجوان ، اقتباس براي سينما وتئاتر ارايه مي شود .

 

کد مطلب 164077

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