همايش بررسي مسايل كتاب كودك در ايران آغاز به كار مي كند

به گزارش گروه فرهنگ وادب مهر ، به نقل ازستاد اطلاع رساني جشنواره ي كتاب كودك ونوجوان ، اين همايش به مدت سه روز در محل ساختمان خانه ي شهركرمان ادامه خواهد داشت .

قراراست دراين همايش هر روز 10 سخنران ايراني وپنج سخنران خارجي مقالات خود را در زمينه ي بررسي داستان هاي كودك ونقد ادبيات اين حوزه به علاقه مندان ارائه كنند. مقالات ايراني كه در اين همايش ارائه مي شوند از ميان مقالات رسيده به دبيرخانه ي همايش ، توسط هيات علمي گزينش شده است.

در نخستين روز از اين همايش ، مسائلي چون ادبيات ديني ، شعر نوجوان ، اقتباس براي سينما وتئاتر ارايه مي شود .