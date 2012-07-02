مصر مخالف تجزیه سوریه است/ جامعه بین الملل به مسئولیت خود عمل کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "محمد مرسی" در پیامی به نشست موسوم به وحدت مخالفان سوریه که از سوی "محمد کامل عمرو" قرائت شد ضمن خوشامد گویی به حاضران اعلام کرد: سوریه امتداد امنیت قومی مصر است و ما کشور و ملت واحد هستیم.

مرسی بیان کرد: همبستگی مصر با سوریه قبل از اینکه استراتژی باشد یک واجب اخلاقی محسوب می شود و ما آینده آزادی را برای سوریه آروز می کنیم و کرامت سوریه برای تنیدن روح جدید در امت لازم است.

در این پیام آمده است: مصر از موضوعات جهان عرب و اسلام غافل نیست و مصر بر وحدت سوریه، پرهیز از تجزیه و نیز دوری مشکلات طایفه ای از آن تاکید دارد زیرا نهضت امت تنها با وجود سوریه و وحدت آن میسر می شود.

مرسی بیان کرد: اولویت کنونی توقف فوری خشونتها در سوریه است و جامعه بین الملل باید به مسئولیت خود در این باره عمل کند.